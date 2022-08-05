Могут ли Лайму Вайкуле привлечь к уголовной ответственности

Общественность продолжают обсуждать поступок певицы Лаймы Вайкуле, которая во время своего концерта в литовской Паланге вышла на сцену, развернув украинский флаг. Многие российские поклонники артистки осудили ее. Они возмутились, что певица много лет была востребована на российской сцене и получала любовь аудитории, но теперь отреклась от России.

Тем не менее, Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать деньги в нашей стране. Так, по информации издания «Комсомольская правда» за прошлый год певица заработала 390 миллионов рублей. Фирма, которой владеет артистка в тандеме со своим партнером, занимается продажей косметики, аксессуаров, мебели для салонов красоты и помогает клиентам в создании личного бренда. Поэтому, судя по количеству бизнесов, происхождение миллионов вполне понятно.

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