Могут ли Лайму Вайкуле привлечь к уголовной ответственности

Общественность продолжают обсуждать поступок певицы Лаймы Вайкуле, которая во время своего концерта в литовской Паланге вышла на сцену, развернув украинский флаг. Многие российские поклонники артистки осудили ее. Они возмутились, что певица много лет была востребована на российской сцене и получала любовь аудитории, но теперь отреклась от России.
Тем не менее, Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать деньги в нашей стране. Так, по информации издания «Комсомольская правда» за прошлый год певица заработала 390 миллионов рублей. Фирма, которой владеет артистка в тандеме со своим партнером, занимается продажей косметики, аксессуаров, мебели для салонов красоты и помогает клиентам в создании личного бренда. Поэтому, судя по количеству бизнесов, происхождение миллионов вполне понятно.
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Сергей Жорин. Фото: личный архив
Есть ли в действиях Лаймы Вайкуле состав преступления, учитывая, что недавно в отечественном законодательстве появилась статья о дискредитации вооруженных сил России? На этот вопрос нам ответил адвокат Сергей Жорин.
Сергей Жорин. Фото: личный архив
«Тут имеет большое значение, что кроме этого действия Лайма Вайкуле производила в вербальном выражении, то есть что говорила при этом. От этого и будет зависеть ряд обстоятельств.
Первое. Может и ничего не быть, что маловероятно. Более вероятный вариант — это привлечение к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил РФ. Это аналог уголовной статьи.
И третий вариант — это уголовная ответственность как раз за дискредитацию нашей армии. Недавно Министерство юстиции подготовило для судов разъяснение о разнице между уголовной и административной статьями.
Повторюсь, события могут разворачиваться следующим образом. Первое — на это никто никак не отреагирует, и это останется в плоскости обсуждения на страницах газет, в журналах, Интернете и социальных сетях.
Второй вариант, по моим предположениям, — это административная ответственность. Третий вариант — уголовная ответственность — я рассматриваю его менее возможным, чем административная, но более вероятным, нежели вообще игнор».