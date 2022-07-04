Лайма Вайкуле погрязла в долгах в Латвии

В Сети ходят слухи, что у Лаймы Вайкуле, которая проживает сейчас в Латвии, возникли финансовые трудности. В Интернете появилась информация о том, что якобы у фирмы «Лайма Лайв» имеется задолженность в размере пяти тысяч евро.

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Муж артистки отвечает на это так:

«Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю. Но этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию. Лайма и знать не знает про это все», — поделился с представителями прессы избранник исполнительницы Андрей Латковский.

Стоит отметить, что компания Лаймы занимается фестивалем Laima Rendezvous в Юрмале. Однако из-за коронавируса мероприятие постоянно отменяется, и певица несет значительные убытки

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