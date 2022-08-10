Марк Варшавер об Александре Захаровой: «На протяжении 40 лет я обеспечивал ее»

К сожалению, лето уже на исходе. Но есть и радостная новость. В сентябре откроется новый театральный сезон, и в театре «Ленком» пройдет традиционный сбор труппы. Многих представителей СМИ и не только волнует вопрос, придет ли на встречу после летних каникул Александра Захарова.
Ведь неоднократно в прессе появлялась информация, что Александра Марковна судится с родным театром за авторские права на спектакли своего отца – худрука Марка Захарова. Масла в огонь подливала и Людмила Поргина, которая не раз нелестно высказывалась о директоре коллектива Марке Варшавере. Продолжаются ли междоусобицы в театре сегодня? И какие отношения у Марка Борисовича с двумя мятежными актрисами ?
«Ну, почему я должен обращать внимание на комара, на муху? Летает и летает, - задается вопросом Марк Варшавер. - Зачем я буду обижаться на третьих артистов? Одна практически не выходит на сцену, у второй остались две роли в театре. Александре Захаровой уже 60 лет. Но пора, наверное, и на заслуженный отдых, если она сама так решит.
Если они бьют по директору из пушки, то это глупо, смешно и для них это ненадежно. Конечно, мне неприятно, что у нас есть такие две мадамы. Именно «мадамы», которые просто не понимают, что делают. Ладно Поргина, Бог с ней. Хотя нужно учитывать то, сколько я сделал для этой семьи, о чем говорят многие артисты».
Людмила Поргина. Фото: Анастасия Плешакова/ КП
«Людмила Поргина говорила: «Я так устаю с Колей, что мне надо каждый месяц уезжать за границу»
- Да, даже Андрей Соколов недавно рассказывал, как вы помогли Николаю Караченцову…
- Когда все случилось, я первый забил тревогу, отправил Николая Петровича в больницу Склифосовского, сделал все, чтобы облегчить его страшное положение.
Эта артистка, которая не выходила 30 лет на сцену, получала 250 000 рублей все годы, пока супруг болел. Мало того, она говорила: «Я так устаю с Колей, что каждый месяц должна ездить отдыхать за границу».
Как тебе не стыдно? Ты же жена великого артиста, который много сделал для «Ленкома». А ты кто сама такая? Да никто, кроме того, что ты называешься женой Николая Петровича.
И никто другой, а именно Марк Варшавер, уговаривал Марка Анатольевича Захарова дать Людмиле Поргиной звание, говорил: «Она жена Николая Петровича, сыграла что-то лет 30 назад. Но давайте пробьем ей звание заслуженной артистки, чтобы она наслаждалась хотя бы этим». И Марк Борисович добился этого.
Плюс она и сейчас получает 55 000 рублей, а еще 20 000 за выходы на сцену. В другом театре народный артист столько не зарабатывает, сколько получает эта «девушка».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Александра Захарова. Фото: Global Look Press
«Александре Захаровой пора угомониться»
- Как у вас сейчас складываются отношения с Александрой Захаровой?
- Что касается Захаровой, то уж это совсем стыдно. Уж сколько лет я нянчился с этой дамочкой. В былые времена она говорила: «Вы для меня больше, чем папа», а теперь вы сами все видите...
На протяжении сорока лет я обеспечивал ее всем, чем только можно, - во многом, потому что это дочка Марка Анатольевича. Я бы ни в коем случае не стал что-то делать для такого человека, как она, человека, который ненавидит все кругом. Александра Захарова же ненавидит артистов, с которыми работает. Она приходила в театр и ни с кем не здоровалась, а себя называла принцессой. Да кто ты такая? Александра портит имя Марка Анатольевича своим хамством по отношению к театру и даже не понимает этого.
Вы, наверное, читали, что о ней говорят Збруев, Лазарев, Соколов, Кравченко и многие другие наши актеры. Но Александре Захаровой не стыдно. Она продолжает хамить и судиться с театром.
Я же следил за тем, чтобы Марк Анатольевич Захаров получал при жизни все то, что должен был получать. Они ездили за границу, я возил его лечиться два раза в год, договаривался и с профильными департаментами, чтобы мы могли сохранять Марка Анатольевича как можно дольше.
Да, Варшавер, создавал Марку Захарову ту жизнь, которую он имел. Не творческую. Хотя и в творчестве я был ему большим помощником. Я как к нему относился, так и отношусь к этому великому замечательному человеку, который был моим другом. Хотя Александра утверждает обратное. А кто же был рядом с ним 40 лет, оберегая его здоровье и жизнь, и творческий процесс, отстраняя его от всего быта?! Мол, Марк Анатольевич, дорогой, только ставьте свои гениальные спектакли.
- Все, что получила Александра – звание народной артистки, лауреата государственной премии – разве она приобрела только из-за таланта? Да потому что она дочь Марка Анатольевича. И потому, что рядом находился человек, который вовремя мог войти в нужный кабинет и помочь ей. У меня еще есть много информации, о которой можно было рассказать, но этого достаточно.
- Все ведь началось, как только вы стали у руля правления «Ленкома».
- Да. И самое главное – как только меня попросили возглавить коллектив, она пошла по кабинетам со словами: «Уберите Варшавера. Он портит театр». А ведь я сделал столько спектаклей, дал артистам возможность играть, о чем вы сейчас читаете.
Вся молодежь начала играть главные роли. Какие они чудные, талантливые, какие у них глаза радостные. Для чего же они оканчивали институт? Актер должен работать, тем более у нас нет людей бесталанных. У нас все артисты талантливые. А все наши работники – от уборщицы до народного артиста – это люди, желающие работать в театре. Почему?
Марк Варшавер. Фото: Кристина Безбородова/ КП
Ответ один. Потому что к ним руководство театра относится с пиететом как к людям, которых надо уважать, как к личностям с большой буквы. Посмотрите в каком состоянии театр. И эта дамочка еще и говорит: «В туалетах нет крючков», «В туалетах нет замков». Сантехник пришел к моему заму и сказал: «Как же нет. Если не будет крючка, или не загорится лампочка, то это же вообще разгорится скандал».
Как она вообще может что-то говорить про артистов, про своих коллег, которые с ней здороваются. А она и здороваться-то начала недавно. А до этого говорила всем вслед: «Варшавер дает массовке главные роли».
Это не массовка, Александра Марковна, а чудные актеры, которые своим талантом заслуживают внимания и своего зрителя. Посмотрите, что творится. Я вообще в спектакли ввел вторые составы, где играют все наши актеры, которые раньше не принимали участие в постановках. А сегодня они счастливые, поскольку исполняют главные роли. Пора Александре Марковне уже угомониться. И если она порядочный человек, она должна выйти к актерам и сказать: «Простите меня. Я столько лет была не права по отношению к вам».
Она говорила гадости об артистах и делала все, чтобы только быть первой в театре. А так оно и было, поскольку Александра Захарова играла восемь главных ролей в театре. Слава Богу, сегодня у нее остались только две роли и то со вторыми составами. Ну, что тут сделаешь? Есть актеры, которые талантливее тебя. Поэтому давайте будем воспринимать действительность такой, какая она есть и будем поздравлять замечательных актеров. Нет лучшей труппы, чем труппа «Ленкома». И здесь же опять я низко кланяюсь Марку Анатольевичу, потому что он создавал такой коллектив.
Да, он как режиссер не мог дать возможность играть всем актерам. Но они же в этом не виноваты. Они хотели играть. Но я же ведь не режиссер и ни в коем случае не лезу в зал, чтобы ставить спектакли. Я этого не умею, честно говорю.
Но сейчас я организовал в театре работу таким образом, что сегодня все работают, все играют и получают зарплату, достойную их таланта, и достойную соцзащиту. В моей жизни нет привычки относиться к уборщице плохо, а к народной артистке – хорошо. Все одинаково хотят есть.
Не зря в «Ленкоме» 20 лет бесплатное питание, прикрепление к поликлинике, дачи, на которых практически каждый год за копейки живут наши работники театра. А для чего я нужен, если я не буду заботиться о своих артистах? В нашем театре нет такого человека, который не получал бы материальную и медицинскую помощь в ту минуту, когда он обращается к руководителю.