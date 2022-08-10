Марк Варшавер об Александре Захаровой: «На протяжении 40 лет я обеспечивал ее»

«Александре Захаровой пора угомониться»

- Как у вас сейчас складываются отношения с Александрой Захаровой?

- Что касается Захаровой, то уж это совсем стыдно. Уж сколько лет я нянчился с этой дамочкой. В былые времена она говорила: «Вы для меня больше, чем папа», а теперь вы сами все видите...

На протяжении сорока лет я обеспечивал ее всем, чем только можно, - во многом, потому что это дочка Марка Анатольевича. Я бы ни в коем случае не стал что-то делать для такого человека, как она, человека, который ненавидит все кругом. Александра Захарова же ненавидит артистов, с которыми работает. Она приходила в театр и ни с кем не здоровалась, а себя называла принцессой. Да кто ты такая? Александра портит имя Марка Анатольевича своим хамством по отношению к театру и даже не понимает этого.

Вы, наверное, читали, что о ней говорят Збруев, Лазарев, Соколов, Кравченко и многие другие наши актеры. Но Александре Захаровой не стыдно. Она продолжает хамить и судиться с театром.

Я же следил за тем, чтобы Марк Анатольевич Захаров получал при жизни все то, что должен был получать. Они ездили за границу, я возил его лечиться два раза в год, договаривался и с профильными департаментами, чтобы мы могли сохранять Марка Анатольевича как можно дольше.

Да, Варшавер, создавал Марку Захарову ту жизнь, которую он имел. Не творческую. Хотя и в творчестве я был ему большим помощником. Я как к нему относился, так и отношусь к этому великому замечательному человеку, который был моим другом. Хотя Александра утверждает обратное. А кто же был рядом с ним 40 лет, оберегая его здоровье и жизнь, и творческий процесс, отстраняя его от всего быта?! Мол, Марк Анатольевич, дорогой, только ставьте свои гениальные спектакли.

- Все, что получила Александра – звание народной артистки, лауреата государственной премии – разве она приобрела только из-за таланта? Да потому что она дочь Марка Анатольевича. И потому, что рядом находился человек, который вовремя мог войти в нужный кабинет и помочь ей. У меня еще есть много информации, о которой можно было рассказать, но этого достаточно.