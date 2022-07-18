Марк Варшавер – об Александре Захаровой: «Я уже устал от этой артистки!»

Как известно, в театре «Ленком» появилась новая должность – главный режиссер. На этот пост назначен Алексей Франдетти. Корреспондент портала Тeleprogramma.pro побеседовала с руководителем театра - Марком Варшавером – о том, что эти изменения принесут двум актрисам «Ленкома», имена которых в последнее время все чаще звучат в связи с какими-то конфликтами: Александре Захаровой и Людмиле Поргиной.

- Марк Борисович, вы вернули в «Ленком» должность главного режиссера…

- Не совсем так. Наше руководство убрало должность художественного руководителя и ввело должность главного режиссера, который подчиняется директору театра.

- Чем эти перестановки обернутся для Александры Захаровой?

- Мне непонятно, почему всех интересует только Захарова? Она – лишь одна из многих актеров. У нас есть и более талантливые. Я уже устал от этой артистки. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова, и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами. А сегодня у нее товарищей театре, к сожалению, не осталось.

- Есть информация, что Захарову заменили в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» другими актрисами.

