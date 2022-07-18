Марк Варшавер – об Александре Захаровой: «Я уже устал от этой артистки!»

Как известно, в театре «Ленком» появилась новая должность – главный режиссер. На этот пост назначен Алексей Франдетти. Корреспондент портала Тeleprogramma.pro побеседовала с руководителем театра - Марком Варшавером – о том, что эти изменения принесут двум актрисам «Ленкома», имена которых в последнее время все чаще звучат в связи с какими-то конфликтами: Александре Захаровой и Людмиле Поргиной.
- Марк Борисович, вы вернули в «Ленком» должность главного режиссера…
- Не совсем так. Наше руководство убрало должность художественного руководителя и ввело должность главного режиссера, который подчиняется директору театра.
- Чем эти перестановки обернутся для Александры Захаровой?
- Мне непонятно, почему всех интересует только Захарова? Она – лишь одна из многих актеров. У нас есть и более талантливые. Я уже устал от этой артистки. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова, и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами. А сегодня у нее товарищей театре, к сожалению, не осталось.
- Есть информация, что Захарову заменили в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» другими актрисами.
Александра Захарова. Фото: Global Look Press
- Ее никто не заменял. Есть решение творческого совета о том, что в спектаклях должны быть вторые составы. Благодаря этому решению мы пережили пандемию, не отменяя спектаклей и зарабатывая средства, чтобы театр выжил, чтобы актеры получали зарплату.
Так что вторые составы – очень нужная вещь, причем не только «Ленкому». Это, во-первых, гарантирует зрителям, что они увидят тот спектакль, который они хотят. Второе: артисты получают роли, которых они не имели многие годы.
Сегодня у нас в театре играют практически все, и у многих есть главные роли. Хотя артистка Захарова обзывает своих товарищей «массовкой». Нет! Это не массовка. Это талантливые актеры, которые по 10-15 лет не играли в театре. А сегодня у них есть возможность играть.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
- Расскажите немного о новом главном режиссере.
- Не буду скрывать: мне предложили на выбор восемь человек на пост главного режиссера. И я выбрал Алексея Борисовича Франдетти. Я считаю, что это интересный человек, интересный режиссер, а самое главное – он специалист по музыкальным спектаклям. Он любит музыку, пластику, драматургию. Мне, как руководителю, такой человек интересен.
- Как все-таки отразятся на Александре Захаровой изменения в театре?
- Знаете, давайте уже потихоньку прекращать об этой даме говорить. Она сама себя наказала, зачеркнув своим поведением то хорошее отношение, которое у меня было к этой семье и лично к ней.
- Давайте поговорим о Людмиле Поргиной. Почему она сейчас не выходит на сцену?
Людмила Поргина. Фото: соцсети
- Поргина взяла больничный и уехала отдыхать в Болгарию. О чем вообще можно говорить в такой ситуации? Я ее осчастливил, дав ей возможность играть в шести спектаклях. Да, это не главные роли, ну и что? Станиславский говорил: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры».
Поргина – это все-таки не «маленькая актриса», поэтому она получила шесть массовой в театре. Это, максимум – 12 выходов в месяц. За это она получает зарплату – 30 тысяч рублей. Плюс оклад – 55 500 рублей. Итого – больше 80 тысяч каждый месяц. Слушайте, в других театрах народные артисты не получают больше 32 тысяч! Кроме того, играть даже в массовке, но в «Ленкоме» - это большая честь, надо радоваться и гордиться этим.
- Для Людмилы Поргиной будут какие-то последствия? Ее накажут за эту поездку в Болгарию?
- Нет, я не могу ее никак наказать, потому что она взяла больничный лист. Это останется на ее совести, - так же, как и то вранье, которым она с утра до ночи терзает прессу.
Мне бы хотелось закончить этот разговор на позитивной ноте и еще раз поделиться с вами радостью по поводу назначения Алексея Борисовича Франдетти главным режиссером. Я уверен, что этот замечательный человек украсит наш театр и подарит нам много новых прекрасных спектаклей.