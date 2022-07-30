Людмила Поргина резко похудела на 20 кг

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина практический каждый день жалуется на руководителя «Ленкома» Марка Варшавера. Якобы он не дает ей играть в театре главные роли и не платит достойную зарплату.

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Сейчас актриса находится в Болгарии, в своей квартире. Недавно ей вырезали доброкачественную опухоль. Поргина сообщила, что из-за стрессов похудела на 20 килограммов. Однако якобы сдаваться она не собирается.