Какое наследство оставил Михаил Горбачев

Ночью 30 августа не стало первого президента СССР Михаила Горбачева. К этому политику можно относиться по-разному. Все зависит от ракурса вашего восприятия исторической действительности. Одни считают, что именно по его вине развалился Советский Союз, другие называют его предвестником демократии. Есть мнение, что этот политический деятель пришел к власти в тот период, когда жить по-старому уже не получалось, поэтому перемены не заставили себя долго ждать.Просто время было такое...

Какими реформами известен Михаил Горбачев

При Михаиле Горбачеве, ставшем генсеком ЦК КПСС в 1985 году, началось обновление многих политических процессов. Именно с его именем ассоциируются такие понятия, как «перестройка» и «гласность». В тот период политик объявил, что берет курс на ускорение социально-экономического развития страны, на совершенствование всех сторон жизни общества.

При Горбачеве фактически была отменена цензура, началась оттепель в отношениях Америки и СССР, была закончена война в Афганистане, разрушена Берлинская стена.