Какое наследство оставил Михаил Горбачев

Ночью 30 августа не стало первого президента СССР Михаила Горбачева. К этому политику можно относиться по-разному. Все зависит от ракурса вашего восприятия исторической действительности. Одни считают, что именно по его вине развалился Советский Союз, другие называют его предвестником демократии. Есть мнение, что этот политический деятель пришел к власти в тот период, когда жить по-старому уже не получалось, поэтому перемены не заставили себя долго ждать.Просто время было такое...
Какими реформами известен Михаил Горбачев
При Михаиле Горбачеве, ставшем генсеком ЦК КПСС в 1985 году, началось обновление многих политических процессов. Именно с его именем ассоциируются такие понятия, как «перестройка» и «гласность». В тот период политик объявил, что берет курс на ускорение социально-экономического развития страны, на совершенствование всех сторон жизни общества.
При Горбачеве фактически была отменена цензура, началась оттепель в отношениях Америки и СССР, была закончена война в Афганистане, разрушена Берлинская стена.
Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press
Михаил Горбачев также известен и первой масштабной антиалкогольной компанией, которая характеризовалась тем, что производство алкоголя в Советском Союзе сократилось вдвое, цены на водку выросли, а продавать ее можно было только с 14. 00 до 19. 00.
При этом сухой закон Михаила Горбачева привел к тому, что люди начали варить самогон самостоятельно, а по всему СССР шла масштабная вырубка виноградников.
Существует мнение, что антиалкогольная реформа была придумана не без влияния жены политика Раисы Горбачевой, которую он буквально боготворил. Любимая женщина сопровождала мужа практически во всех заграничных поездках, а еще супруги придерживались традиции гулять в любую погоду, и где бы они ни оказались. Раиса Горбачева любила бродить по окрестностям, даже когда на улице бушевала метель. С ее уходом из жизни Михаил Горбачев прекратил традицию прогулок.
У него остались дочь, две внучки и двое правнуков.
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Где жил Михаил Горбачев
В СМИ писали, что после смерти жены Михаил Сергеевич уехал в Баварию, где поселился в трехэтажном особняке площадью 570 кв. м, построенном на берегу чистейшего озера Тегернзее. В этом доме насчитывалось 17 комнат: кухня, гостиная-столовая, несколько спален со своими ванными и гардеробными комнатами, несколько рабочих кабинетов, имелась сауна с бассейном.
По оценкам риэлторов, стоимость недвижимости Михаила Горбачева составляет семь миллионов евро. Впоследствии в прессе сообщалось, что политик продал этот дом, хотя есть версия, что им до сих пор владеет его дочь Ирина.
Также известно, что у Михаила Горбачева имелись апартаменты на улице Косыгина, но он продал их Игорю Крутому.
Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press
Несколько лет назад Михаил Горбачев поселился на даче в деревне Калчуга Одинцовского городского округа на Рублево-Успенском шоссе. Как пишет издание «Mirkvartir.ru», деревенька находится на правом берегу реки Медвенки, которая впадает в Москву-реку. Когда-то здесь находилось имение Сталина, а также жили Бухарин, Ворошилов, Дзержинский и Микоян. Сейчас же здесь жилой частный сектор. Дома в этой местности стоят сотни миллионов рублей.
Двухэтажный коттедж Михаила Горбачева окружает сосновый бор. На первом этаже расположена гостиная с обеденной зоной и кухня, на втором - две спальни и два кабинета. Мебель в доме сделана из дерева, а на полах можно увидеть паркет и мрамор.
В особняке Михаилу Горбачеву помогали повар, личный помощник, горничная, четыре охранника и водитель.
Кому же достанется вся эта элитная недвижимость?
Комментарий адвоката Жанны Маргулис
«В связи с тем, что в открытых источниках информации о наследниках известно лишь то, что у наследодателя есть дочь, то, безусловно, она и будет являться наследником первой очереди. О других наследниках у меня, по крайней мере, нет данных, - поясняет Жанна Маргулис.
Другое дело, что, при наличии завещания наследниками могут стать и иные лица, о чем станет известно исключительно в период принятия наследства, срок для которого шесть месяцев с даты его открытия, то есть с 30 августа 2022 года».
Светлая память первому президенту СССР Михаилу Горбачеву!