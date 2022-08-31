Шварценеггер назвал Горбачева своим героем и другом

Арнольд Шварценеггер, знаменитый голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния, заявил, что Михаил Горбачев всегда был для него героем, и добавил, что он был знаком с ним и считал его своим другом.

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«Михаил Горбачев был одним из моих героев, для меня было честью и удовольствием повстречать его. Мне невероятно повезло называть его другом. Мы все можем извлечь урок из его фантастической жизни», — приводит слова Шварценеггера, написанные им в своем аккаунте, телеканал «360».

Напомним, Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни, после продолжительной болезни.