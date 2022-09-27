Какое наследство оставил Борис Моисеев

Не стало легендарного Бориса Моисеева. Его жизнь началась с факта, похожего на легенду, и впоследствии легенды сопровождали певца весь земной путь. Очень яркий путь!

Самые яркие факты из жизни Бориса Моисеева

Борис Моисеев родился в белорусской тюрьме. Как рассказывал сам артист, его мама попала за решетку за неосторожную фразу на партсобрании: «Мне плевать на такую партию и на такого императора». Впоследствии певец посвятит ей песню «Глухонемая любовь».

Артистом Борис Моисеев, который в детстве был очень ранимым и впечатлительным ребенком, решил стать после того, как однажды услышал голос итальянского певца Робертино Лоретти. Правда, он окончил не вокальный факультет, а хореографическое училище как классический танцовщик.

В 1975 году будущий артист перебрался в литовский Каунас. Танцевальная карьера Бориса Моисеева развивалась довольно стремительно. Работал в музыкальном театре, стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тримитас», организовал трио «Экспрессия».

Там его заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу. С Примадонной артист будет дружить всю жизнь. Алла Борисовна наряду с директором певца Сергеем Горохом – одна из тех, кто поддерживал Бориса Моисеева после инсульта.