Какое наследство оставил Борис Моисеев

Не стало легендарного Бориса Моисеева. Его жизнь началась с факта, похожего на легенду, и впоследствии легенды сопровождали певца весь земной путь. Очень яркий путь!
Самые яркие факты из жизни Бориса Моисеева
Борис Моисеев родился в белорусской тюрьме. Как рассказывал сам артист, его мама попала за решетку за неосторожную фразу на партсобрании: «Мне плевать на такую партию и на такого императора». Впоследствии певец посвятит ей песню «Глухонемая любовь».
Артистом Борис Моисеев, который в детстве был очень ранимым и впечатлительным ребенком, решил стать после того, как однажды услышал голос итальянского певца Робертино Лоретти. Правда, он окончил не вокальный факультет, а хореографическое училище как классический танцовщик.
В 1975 году будущий артист перебрался в литовский Каунас. Танцевальная карьера Бориса Моисеева развивалась довольно стремительно. Работал в музыкальном театре, стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тримитас», организовал трио «Экспрессия».
Там его заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу. С Примадонной артист будет дружить всю жизнь. Алла Борисовна наряду с директором певца Сергеем Горохом – одна из тех, кто поддерживал Бориса Моисеева после инсульта.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
Когда трио прекратило свое существование, певец вернулся в Россию. В 1993 году он получил Российскую национальную музыкальную премию «Овация» за спектакль «Шоу продолжается – памяти Фредди Меркьюри».
Однажды Борис Моисеев признался, что, так же, как и Меркури, он является представителем нетрадиционной ориентации. Долгое время яркий эпатажный Моисеев с его любовью к блестящим нарядам, стразам, перьям, с его нарочито манерной манерой говорить считался неофициальным символом гей-сообщества.
Однако впоследствии артист заявил, что на самом деле он такой же, как и все, и даже собирался жениться на своей хорошей американской Адель Тодд. А все рассказы об альтернативной ориентации – лишь способ привлечь к себе внимание.
Но любим мы Бориса Моисеева, конечно, не за эпатаж, а за его песни: «Петербург-Ленинград», «Щелкунчик», «Голубая луна», «Глухонемая любовь» и многие другие хиты. Близкий человек, побывавший однажды на концерте певца, рассказал автору этих строк, что во время выступления Моисеев не жалел себя.
Квартиры Бориса Моисеева
А кто много работает, тот и хорошо живет. У Бориса Моисеева осталось три квартиры.
Например, трехкомнатные апартаменты на Садовом кольце, которые благодаря усилиям дизайнера превратились в квартиру-студию площадью 120 кв. м.
В гостиной певца можно увидеть стол и кресло от Gucci с леопардовой обивкой. Прихожей в этой квартире нет, гостей Борис Моисеев встречал в уютной зоне. Там располагался столик на золотистых ножках, диван и кресла, также в квартире много гардеробных.
Спальня Бориса Моисеева оформлена в классическом стиле. Возле кровати, которую артист называл королевской, расположился большой клоун, подаренный Лолитой.
Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
В элитном районе Юрмалы у певца тоже была квартира стоимостью десять миллионов рублей, которую он называл своей загородной дачей, площадью 140 кв. м. В ней есть гостиная, кухня, две спальни и уборная. Главное украшение квартиры, оформленной в стиле минимализм, - большие окна в пол.
Певец признавался, что больше всего любил смотреть в окна в снежную погоду. Неслучайно помещение было выполнено в светлых тонах. Интерьер также украшали белая кожаная мебель и зеркала в стиле барокко.
Также Борис Моисеев владел квартирой-студией в Дубае, расположенной на 102-м этаже небоскреба, площадью 115 кв. м. Стоимость этой недвижимости – 300 000 долларов. Интерьеры квартиры также выполнены в светлых тонах.
Кому же достанется вся недвижимость Бориса Моисеева? Известно, что у певца остались два брата: один брат Маркс Толчкач живет в Канаде, с другим – Леонидом – он практически не общался. Последние годы об артисте больше заботился его концертный директор Сергей Горох.
Ранее представитель музыканта рассказывал, что в 2020 году Борис Михайлович предложил ему заключить договор пожизненной ренты – дабы избежать всяких недоразумений при делении наследства. При этом Сергей Горох уточнил, что не является собственником московской квартиры артиста. Однако, если имеется договор ренты, большая вероятность, что недвижимость перейдет именно Сергею Гороху.
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Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
Также СМИ много писали о том, что Борис Моисеев оставил квартиру в Юрмале Кристине Орбакайте, заявив, что она ему как дочь. Однако в комментариях изданию Woman.ru Сергей Горох признался, что ничего об этом не знает. Так что остается много вопросов.
Комментарий адвоката Юрия Шеля
А вот что по этому поводу говорит адвокат Юрий Шель.
«Если у Бориса Михайловича нет наследников первой очереди (родители, жена, дети), то в право наследования в равных долях вступают наследники второй очереди – братья и сестры, - поясняет адвокат Юрий Шель. - Но это при условии отсутствия завещания. Известно, что Борис Моисеев долго болел, но был дееспособным, поэтому он мог его составить. В таком случае наследство получит человек, указанный в завещании.
- А могут ли братья оспорить завещание?
- Теоретически да. Можно провести экспертизу медицинских документов Бориса Моисеева и попробовать доказать, что в момент написания завещания он не отдавал отчет своим действиям. Собираются документы об инсульте, истории болезни, какие только можно найти, и специалисты, доктора медицинских наук могут дать соответствующее заключение судебно-медицинской экспертизы. В таком случае у нотариуса можно оспорить завещание.
И тогда в суд вызывают нотариуса, который может подтвердить, что Борис Моисеев находился в здравом рассудке. Потому что нотариус ответственен за составление завещания. Также в суд будут вызываться и допрашиваться медицинские эксперты. Поэтому там при подобном развернется настоящая битва.
Светлая и добрая память Борису Моисееву!