Данко о Моисееве: «Он был всегда позитивным, в отличие от наших недоучек пафосных»

Во вторник, 27 сентября, СМИ сообщили трагическую новость: скончался Борис Моисеев. По неподтвержденным данным, причиной смерти 68-летнего певца стал инсульт.

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Одним из первых о покойном артисте высказался Данко (Александр Фадеев). В беседе с порталом Teleprogramma.pro музыкант отметил, что тепло общался с коллегой.

«Он был всегда позитивным, в отличие от других наших недоучек пафосных. Выскочки, сразу ловят звезду и с ними вообще невозможно ни о чем говорить. А Борис был очень классным, мы с ним общались. И артист он был неплохой. Земля ему пухом. Ничего плохого про него не могу сказать», — поделился Данко.