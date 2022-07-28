Директор Моисеева прокомментировал переезд Галкина и Пугачевой в Америку

Максим Галкин и Алла Пугачева планирует продать свой замок в деревне Грязь и купить дом в Калифорнии. Об этом порталу Solenka.info рассказал политолог Евгений Зайцев, сославшись на собственный источник.
По сообщениям СМИ, супруги продают свою недвижимость за 700 миллионов рублей и собираются переехать в США до зимы.
Teleprogramma.pro узнала у Сергей Гороха – директора певца Бориса Моисеева, близкого друга Примадонны, насколько правдивы эти слухи.
«Думаю, что это очередной бред. А вообще, ни Борис, ни Алла Борисовна не разговаривают на эти темы, не делятся ничем подобным. Им это просто неинтересно. У них другие разговоры», - отметил Сергей Горох.
Лайма Вайкуле, Алла Пугачева и Борис Моисеев. Фото: Global Look Press
- Полагаете, что Алла Борисовна никуда не уедет?
- Она вообще-то в августе собиралась приехать в Россию и вести детей в школу.
- А в СМИ уже появилась информация, что замок продают за 700 миллионов рублей...
- Так дешево?
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Также Teleprogramma.pro обратилась с вопросом о возможном переезде Максима Галкина и Аллы Пугачевы в Америку к продюсеру Иосифу Пригожину. Он ответил, что не хочет комментировать слухи.
Напомним, что в конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Как писали СМИ, они поселились в небольшом городке Кейсария, неподалеку от Тель-Авива и Хайфы. Там знаменитая пара арендовала виллу примерной стоимостью 1 млн. 200 000 рублей.
На вопрос журналистов, планируют ли супруги вернуться обратно, Алла Борисовна ответила так: «Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся». А Максим Галкин же сохранил молчание.
В начале июля певица вместе с детьми была замечена в Юрмале, в Латвии. А у ее мужа в это время проходит большой гастрольный тур.