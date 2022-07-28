Директор Моисеева прокомментировал переезд Галкина и Пугачевой в Америку

Максим Галкин и Алла Пугачева планирует продать свой замок в деревне Грязь и купить дом в Калифорнии. Об этом порталу Solenka.info рассказал политолог Евгений Зайцев, сославшись на собственный источник.

По сообщениям СМИ, супруги продают свою недвижимость за 700 миллионов рублей и собираются переехать в США до зимы.

Teleprogramma.pro узнала у Сергей Гороха – директора певца Бориса Моисеева, близкого друга Примадонны, насколько правдивы эти слухи.