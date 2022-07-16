С трудом можно завезти в квартиру: Пугачева завалила Моисеева неподъемными посылками

Алла Пугачева много лет дружит с Борисом Моисеевым. Примадонна поддержала артиста после двух инсультов и даже во время своей поездки за границу не теряет с ним связь. Однако не только звонками исполнительница «Миллиона алых роз» напоминает о себе.

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Как рассказал арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох в беседе с Teleprogramma.pro, Примадонна ежемесячно направляет звездному другу невероятные по объему тележки с продуктами. Порой их вес достигает таких значений, что Гороху с трудом удается закатить их в квартиру.

В них можно найти не только необходимые для жизни товары, отмечает директор певца, но и любимые продукты артиста. Алла Борисовна хорошо знает вкусовые предпочтения звездного друга и всегда их учитывает при составлении списка.

«Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами — просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке — все, что он любит, много всего вкусного», — поделился арт-директор певца.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева впервые за несколько месяцев прилетела в Россию. Примадонну заметили в одном из московских аэропортов совершенно одну.