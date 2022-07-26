Галкин и Пугачева выставили на продажу свой замок в Грязи за 700 миллионов рублей

Пока Алла Пугачева обещает вернуться к сентябрю в Россию, чтобы дети пошли в школу. А ее приятели вроде Ивана Краско заверяют, что она не врет, инсайдеры сообщают, что на самом деле звездная семья намерилась не приезжать больше домой.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Как сообщил политолог Евгений Зайцев порталу Solenka.info, Максим Галкин и Алла Пугачева уже несколько месяцев пытаются продать свой замок в деревне Грязь за 700 миллионов рублей.

Супруги намерены на вырученные средства приобрести дом не в Израиле или Кипре, как писали ранее, а в США. Тем более, что в Америке уже много лет живет дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией.