Томми Кэш: что известно об эстонском рэпере-фрике, за которого вышла замуж Катя Кищук

Многие поклонники уверены, что свадебные фотографии из Парижа – всего лишь декорации их совместного проекта.

Бывшая участница группы Serebro Катя Кищук, недавно разорвавшая отношения с лейблом MALFA Максима Фадеева, сейчас начинает новую жизнь. На своей старой страничке в Instagram певица опубликовала кадр свадебной фотосессии на фоне Эйфелевой башни. На фото Катя в свадебном платье позирует рядом с рэпером из Эстонии, которого зовут Томми Кэш.

Такие же фото опубликовал на своей странице и парень. Надпись под его фото гласит: «She said yes!», а под фотографией Кищук написано «I do love». Большинство подписчиков, впрочем, не поверило в то, что красавица Катя могла связать себя узами брака с таким странным молодым человеком.

«Ноунейма пиарит», — высказал свое мнение один из комментаторов.

Кто же такой Томми Кэш и какие странности были за ним замечены?

Наркоман из бедного района Таллина

Настоящее имя этого длинноволосого парня со смешными усами — Томас Тамметец. Согласно «Википедии», он родился 18 ноября 1991 года в Эстонии и имеет эстонские, русские, украинские и казахские корни.

Рос парень в одном из бедных районов Таллина, в 15 лет увлекся запрещенными веществами, у него появились проблемы с полицией. Вместо того, чтобы ходить в школу, он рисовал на стенах граффити, танцевал брейк-данс, а затем начал петь.

В 2014 году Томми Кэш выпустил свой дебютный альбом – Euroz Dollaz Yeniz, а в 2018-ом увидел свет второй альбом – ¥€$, а кроме того, Томми создал собственную линию фриковатой одежды, имитирующей западный стиль с восточными элементами.

Прославили Томми его усы и компьютерная графика

Прославился этот артист благодаря странноватым видеоклипам, созданным при помощи компьютерной графики. В них рэпер предстает перед зрителями в самых неожиданных образах: то он усатая девушка с аппетитными формами, то девочка с косичками, то пионер, то шаурма, то нечто, выглядывающее из унитаза.

Звучит жутко, однако и у такого необычного творчества есть свои фанаты, и они считают Томаса «гением». Его клипы на YouTube собирают по несколько миллионов просмотров.

Сам Томми позиционирует свое творчество как попытку показать жизнь такой смешной, какая она есть, но при этом превратить это в искусство.

Кстати, странного, но при этом очень яркого Кэша любят не только представители современной молодежи, но даже вполне серьезные и солидные люди. К примеру, Тоомас Хендрик Илвес, еще будучи президентом Эстонии, фотографировался, сидя на корточках рядом с Томми и каким-то американским миллиардером.

Томми Кэш и Катя Кищук – пара или нет?

Свадебные фотографии бывшей участницы группы Serebro и Томми Кэша многих шокировали. Впрочем, очень подозрительным является тот факт, что раньше никто и не слыхивал о том, что эти двое встречаются. Возможно, их «свадьба» в действительности — лишь взаимный пиар.

Напомним, что распрощавшись с Serebro’м и с Максом Фадеевым как продюсером, Катя сообщила о своих далеко идущих планах в области сольной карьеры. А разве не будет полезна для этой самой карьеры хотя бы временная коллаборация с таким парнем, как Томми?