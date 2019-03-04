Екатерина Кищук: карьера певицы в группе Serebro закончилась разрывом отношений с лейблом Макса Фадеева

Поклонники певицы решили, что после трех лет работы ее выгнали и отняли аккаунт в Instagram.

Бывшая солистка группы Serebro Катя Кищук после смены состава группы покинула не только Serebro, но и продюсерский центр MALFA, принадлежащий Максиму Фадееву. В связи с этим многие поклонники решили, что девушка и продюсер поругались, но сам Фадеев, а следом и Катя опровергли эти слухи.

Давайте вспомним, как и когда Екатерина Кищук стала участницей популярной российской группы, и чем она запомнилась любителям музыки.

Пришла в Serebro, благодаря кастингу во «ВКонтакте»

До Елизаветы Корниловой, Ирины Титовой и Марьяны Кочуровой участницами группы, занявшей второе место на «Евровидении», успели побыть восемь девушек. Катя пришла в коллектив в 2016 году и заняла место Дарьи Шашиной.

До этого она работала моделью в Азии, но решила сменить профессию и стать певицей. Группа Serebro в то время как раз проводила онлайн-кастинг в соцсети «ВКонтакте» и Кищук со своим кавером на песню группы CocoRosie «You Wanna Fuck Me» оказалась в десятке лучших среди более чем 50000 девушек.

Далее девушек ждало еще одно ответственное испытание – собеседование, на котором они должны были рассказать о себе и продемонстрировать свои вокальные данные. Екатерина для собеседования выбрала песни «Скажи, не молчи» и «Mi Mi Mi» и своей манерой исполнения покорила сердца пользователей «ВКонтакте» — более половины от общего числа проголосовавших отдали свои голоса именно за Кищук.

Карьера Кати Кищук в составе Serebro

Свою первую песню в составе Serebro — «Chocolate» — Катя записала 17 апреля 2016 года. А первым крупным концертом, в котором она приняла участие, стала премия Муз-ТВ-2016, где группа исполнила песню «Отпусти меня».

За три года, что Кищук пела в составе группы, Serebro выпустила 10 синглов и девять видеоклипов. Саму Катю поклонники искренне полюбили за ее красивый голос и яркую внешность.

Расторжение отношений с лейблом и скандал с потерей страницы в Instagram

Недавно Катя сообщила своим поклонникам, что её карьера в MALFA завершена, а её аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков отныне принадлежит новому составу группы Serebro.

Народ тут же решил, что это Фадеев решил порвать контракт с девушкой и вынудил ее отдать аккаунт. Критика в связи с этим обрушилась и на новых участниц группы, и на самого Фадеева.

Продюсер на своей странице был вынужден пояснить, что страничка певицы изначально принадлежала не ей, а продюсерскому центру, соответственно, попрощавшись с лейблом, Кищук должна была сдать «рабочее место» и все его атрибуты, включая свою рабочую страницу. Теперь она станет общей для нового состава группы.

«Она уже и сама миллион раз сказала, что никто у нее ничего не отбирал. Пора успокоиться», – заявил Фадеев.

Чтобы не терять связь с подписчиками, Катя Кищук, уверившая их в том, что не собирается завершать карьеру и сейчас работает над сольным проектом, перешла в свой новый аккаунт. Пару дней назад шутки ради девушка опубликовала там фотографию в толстовке с надписью PornHub и пошутила, что ей уже выдали новую форму.