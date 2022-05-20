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Обаятельный «негодяй» Алексей Гуськов: секреты личной жизни звезды «Таежного романа»

Алексей Гуськов сыграл множество отрицательных ролей, но в жизни он – примерный семьянин, которого не в чем упрекнуть.

Обаятельный «негодяй» Алексей Гуськов: секреты личной жизни звезды «Таежного романа»
Лидия Вележева и Алексей Гуськов. Фото: Global Look Press

Алексей Гуськов – это Никита Голощекин в «Таежном романе», бандит в «Волкодаве»… Словом, актер привык играть негодяев и мерзавцев. Любопытно, что в жизни Гуськов – положительный персонаж: верный муж и любящий отец.

Ответственность за маму

Кадр из фильма «Волкодав»
Алексей Гуськов. Кадр из фильма «Волкодав»

Отец Алексея был военным летчиком, и первые шесть лет жизни будущего актера прошли в Польше – там служил глава семьи. Потом его перевели в Киев, а еще через год случилась трагедия: отец погиб. Разбился – отказал двигатель самолета.

Леша хорошо понимал: теперь они с мамой остались одни, ей нелегко, и он должен помогать, чем может. Он старался не огорчать маму. Хорошо учился, занимался спортом. А в девятом классе впервые задумался: а может, стать актером? На эту мысль его натолкнула учительница математики: она повторяла, что выступления способного ученика Гуськова у доски настолько яркие и увлекательные, что он вполне смог бы играть на сцене.

Бросил Бауманку – стал актером

Кадр из фильма «Граница. Таежный роман»
Алексей Гуськов. . Кадр из фильма «Граница. Таежный роман»

Впрочем, окончив школу, он все же отнес документы в Бауманское техническое училище. Ведь ему надо было думать о надежной профессии, которая поможет обеспечить достойную жизнь и ему самому, и маме. Алексей успешно осваивал премудрости точных наук, но при этом не переставал мечтать о сцене: участвовал в самодеятельных постановках, часто ходил в театры. Однажды увидел спектакль с участием Алексея Петренко. И тут же, под впечатлением гениальной игры актера, бросил Бауманское (на пятом курсе!) – и поступил в Школу-студию МХАТ.

Неудачный брак

Вскоре начинающий актер познакомился с девушкой по имени Татьяна. Они начали встречаться, поженились, в 1983 году родилась дочь Наташа… Но вскоре брак распался: очень уж разными оказались супруги. Развод дался обоим очень тяжело. Больше всего Алексей опасался потерять связь с дочкой. Но ему удалось сохранить хорошие отношения с Наташей.

Гуськов сделал правильные выводы из не сложившейся семейной жизни. Второй его брак развивался по принципиально другому сценарию.

Близкие по духу

 

Лидия Вележева. Фото: Global Look Press
Лидия Вележева. Фото: Global Look Press

Он вышел покурить на ступеньки театра. Неожиданно рядом оказалась красивая брюнетка. Девушка попросила у Гуськова спички – взяла коробок и убежала. Чуть позже они встретились на репетиции: оказалось, она тоже играет в этом театре. Как признавалась Лидия Вележева в интервью, она сразу поняла, что этот мужчина – ее судьба, влюбилась в него с первого взгляда.

Чувства оказались взаимными. Они поженились, через год на свет появился сын Владимир. Жили небогато, неустроенно: сначала в общежитии, потом получили комнату в коммуналке. Трудные 90-е их не сломили: Гуськов, нисколько не комплексуя, работал таксистом, пока не было ролей.

Слухи о романах: «Оснований ревновать не было»

С Олесей Судзиловской в фильме «Мусорщик»
Алексей Гуськов с Олесей Судзиловской в фильме «Мусорщик»

К тому времени он уже успел прославиться киноролями. И Вележевой то и дело приходилось слышать о романах мужа с другими женщинами. Алексею приписывали отношения с партнершами по фильмам и сцене – например, с Олесей Судзиловской, после того, как они с Гуськовым снялись в фильме «Мусорщик».

Лидия оставалась спокойной: «У меня никаких серьезных оснований ревновать не было. Я всегда говорю своему мужу: «Ну кто со мной может сравниться?» Знаю: если, не дай Бог, кто-то меня обидит, Леша бросится как тигр. Как-то на нас ночью напали. И Леша сказал: «Я не просто драться буду, я вас на части разорву!» И бандиты испугались».

Гуськов и Вележева вместе вот уже 34 года. Супруги вырастили двоих сыновей, Владимира и Дмитрия. Их внучке Стеше – шестой год. И Лиза, дочь Натальи Гуськовой, для них тоже любимая внучка.

«Горжусь своим мужем»

Лидия Вележева не только любит, но и уважает своего мужа: за благородство характера, порядочность, за готовность в любой момент защитить своих близких. Актриса повторяет в интервью: «Я горжусь своим мужем. В нем благородство, сила, достоинство. Поэтому к нему тянутся люди. Когда заканчивается проект, невозможно услышать ни одного слова плохого об Алексее Гуськове. С ним прекрасно и жить, и работать».

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