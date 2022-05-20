Обаятельный «негодяй» Алексей Гуськов: секреты личной жизни звезды «Таежного романа»

Алексей Гуськов сыграл множество отрицательных ролей, но в жизни он – примерный семьянин, которого не в чем упрекнуть.

Алексей Гуськов – это Никита Голощекин в «Таежном романе», бандит в «Волкодаве»… Словом, актер привык играть негодяев и мерзавцев. Любопытно, что в жизни Гуськов – положительный персонаж: верный муж и любящий отец.

Ответственность за маму

Отец Алексея был военным летчиком, и первые шесть лет жизни будущего актера прошли в Польше – там служил глава семьи. Потом его перевели в Киев, а еще через год случилась трагедия: отец погиб. Разбился – отказал двигатель самолета.

Леша хорошо понимал: теперь они с мамой остались одни, ей нелегко, и он должен помогать, чем может. Он старался не огорчать маму. Хорошо учился, занимался спортом. А в девятом классе впервые задумался: а может, стать актером? На эту мысль его натолкнула учительница математики: она повторяла, что выступления способного ученика Гуськова у доски настолько яркие и увлекательные, что он вполне смог бы играть на сцене.

Бросил Бауманку – стал актером

Впрочем, окончив школу, он все же отнес документы в Бауманское техническое училище. Ведь ему надо было думать о надежной профессии, которая поможет обеспечить достойную жизнь и ему самому, и маме. Алексей успешно осваивал премудрости точных наук, но при этом не переставал мечтать о сцене: участвовал в самодеятельных постановках, часто ходил в театры. Однажды увидел спектакль с участием Алексея Петренко. И тут же, под впечатлением гениальной игры актера, бросил Бауманское (на пятом курсе!) – и поступил в Школу-студию МХАТ.

Неудачный брак

Вскоре начинающий актер познакомился с девушкой по имени Татьяна. Они начали встречаться, поженились, в 1983 году родилась дочь Наташа… Но вскоре брак распался: очень уж разными оказались супруги. Развод дался обоим очень тяжело. Больше всего Алексей опасался потерять связь с дочкой. Но ему удалось сохранить хорошие отношения с Наташей.

Гуськов сделал правильные выводы из не сложившейся семейной жизни. Второй его брак развивался по принципиально другому сценарию.

Близкие по духу

Он вышел покурить на ступеньки театра. Неожиданно рядом оказалась красивая брюнетка. Девушка попросила у Гуськова спички – взяла коробок и убежала. Чуть позже они встретились на репетиции: оказалось, она тоже играет в этом театре. Как признавалась Лидия Вележева в интервью, она сразу поняла, что этот мужчина – ее судьба, влюбилась в него с первого взгляда.

Чувства оказались взаимными. Они поженились, через год на свет появился сын Владимир. Жили небогато, неустроенно: сначала в общежитии, потом получили комнату в коммуналке. Трудные 90-е их не сломили: Гуськов, нисколько не комплексуя, работал таксистом, пока не было ролей.

Слухи о романах: «Оснований ревновать не было»

К тому времени он уже успел прославиться киноролями. И Вележевой то и дело приходилось слышать о романах мужа с другими женщинами. Алексею приписывали отношения с партнершами по фильмам и сцене – например, с Олесей Судзиловской, после того, как они с Гуськовым снялись в фильме «Мусорщик».

Лидия оставалась спокойной: «У меня никаких серьезных оснований ревновать не было. Я всегда говорю своему мужу: «Ну кто со мной может сравниться?» Знаю: если, не дай Бог, кто-то меня обидит, Леша бросится как тигр. Как-то на нас ночью напали. И Леша сказал: «Я не просто драться буду, я вас на части разорву!» И бандиты испугались».

Гуськов и Вележева вместе вот уже 34 года. Супруги вырастили двоих сыновей, Владимира и Дмитрия. Их внучке Стеше – шестой год. И Лиза, дочь Натальи Гуськовой, для них тоже любимая внучка.

«Горжусь своим мужем»

Лидия Вележева не только любит, но и уважает своего мужа: за благородство характера, порядочность, за готовность в любой момент защитить своих близких. Актриса повторяет в интервью: «Я горжусь своим мужем. В нем благородство, сила, достоинство. Поэтому к нему тянутся люди. Когда заканчивается проект, невозможно услышать ни одного слова плохого об Алексее Гуськове. С ним прекрасно и жить, и работать».

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