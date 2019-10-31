«Выпила бокал»: Вележева пошла на попятную и сделала признание

Лидия Вележева второй день не сходит с первых страниц новостных лент. Все дело в ее скандальном перелете из Москвы в Таль-Авив на гастроли.

Сначала она хранила молчание, но потом решила высказать свою версию изданию «Подъём». Актриса уверена, что произошло недоразумение. Вся ее вина только в том, что выпила вина, снотворного и не послушала борпроводников. Сначала же актриса упорно утверждала, что ничего не пила. Об этом же говорил и ее супруг Алексей Гуськов.

«Моя вина только в том, что я, к сожалению, не послушала бортпроводницу и не подняла спинку кресла», — говорит актриса.

больше по теме Гуськов назвал секрет счастливого брака с Вележевой По словам актера, в их жизни с женой случались конфликтные ситуации.

Проигнорировала Вележева не только просьбу поднять спинку кресла, но и сигнал пристегнуть ремни безопасности.

«Вот это была моя ошибка. Если бы я это сделала изначально, может быть, я бы их не разозлила. Вот это единственная моя вина», — рассуждает она.

Она оправдывает себя большим нервным напряжением. Это был второй перелет, рейс задерживался, сил ждать не было.

«Когда меня привезли вот эти полицейские на экспертизу, довольно грубо, я сказала: «Так себя никто не ведёт», — делится подробностями звезда.

Сейчас она все понимает и признает, что у каждого своя работа: у бортпроводников следить за порядком, у полицейских — разбираться с тем, кто этот порядок нарушает. Стражей порядка, которые достаточно грубо вытащили ее из самолета, актриса не винит и даже делится, что они смогли войти в ее положение. Силовики объяснили Вележевой, что лично к ней не имеют никаких претензий, но «нас вызвали, мы забрали».

Все произошедшее очень поразило звезду. Она хочет поскорее забыть данную ситуацию и признается, что не будет ни с кем судиться. А еще подтверждает, что у нее в крови нашли алкоголь, сообщает сайт Радио «КП».

«Выпила бокал не до конца. Выпила снотворного и всё. И да, у меня нашли 0,43 промилле», — призналась Вележева 5-tv.ru.