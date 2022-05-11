С рыжим отблеском в волосах, ну чем не Хюррем? Как выглядела в молодости мама Мерьем Узерли — Урсула

Мама актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» по своему происхождению немка. Отец Мерьем Узерли — турок. Так, партнерша Халита Эргенча росла в семье с разнообразной культурой. По словам Мерьем, дома отец всегда говорил с ними по-турецки. Однако, когда Узерли проходила кастинг в «Великолепный век» ей все-таки пришлось подтянуть знание языка, чтобы отточить произношение.

Можно сказать, что роль Хюррем султан стала для Мерьем Узерли знаковой. Актрису любят во всем мире. Она желанный гость и в России. Так, звезда «Великолепного века» не раз приезжала в Москву, где у нее есть свой фан-клуб. В своем микроблоге Мерьем Узерли часто делится снимками близких. У актрисы подрастают две дочки: Лара и Лили. А как выглядит родная мама Хюррем султан? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Мерьем Узерли всегда тепло отзывается о своей маме-немке. Ее, кстати, зовут Урсула. Звезда «Великолепного века» успела подарить ей двух внучек.

«Она была и есть самая лучшая мама! Это безусловная любовь, идеальный баланс между домом и собственной карьерой. Всегда глубоколюбящая, преданная, сочувствующая, ставящая наши потребности на первое место. Я не могу отблагодарить ее в достаточной мере, но могу безоговорочно любить. Это она научила меня этому, став образцом для подражания. Я так сильно люблю тебя, мама! Будь счастлива», — писала в личном микроблоге Мерьем Узерли.

Кстати, мама актрисы чем-то похожа на Хюррем султан. Отблеском рыжих волос, как метко подметили поклонники звезды «Великолепного века». Так, в молодости Урсула могла похвастаться стройной фигурой. Мерьем унаследовала от мамы-немки все самое лучшее, став еще краше.

«Почему ее не пригласили на роль мамы Хюррем султан??», «Мерьем больше турчанка, чем немка!», «Красивая мама, но глаза почему-то глубоко посаженные», «Дочка намного красивее получилась, не в обиду!», «Мерьем, похоже, в папу пошла!», «Самая обычная внешность», — пишут фолловеры.

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