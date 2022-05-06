«Только Сулеймана рядом не хватает»: Мерьем Узерли а ля натюр показалась в Берлине

Немецко-турецкая актриса часто бывает в Германии.

Мерьем Узерли словно лягушка путешественница разъезжает по всему миру — кинофестивали, фотосессии и рекламные кампании — без дела звезда «Великолепного века» не сидит. По словам актрисы, в командировки она предпочитает летать в одиночестве, без своих дочек Лары и Лили. Так, партнерша Халита Эргенча подметила, что у детей есть свой режим — сна и питания, поэтому выдергивать дочек из привычного им дома Узерли не собирается.

На днях, судя по геолокации, Мерьем прилетела в Берлин. Актриса из «Великолепного века» в джинсовой куртке и без капли макияжа на лице щегольнула в авто. Так, Узерли поддержала тренд на естественность, показавшись а ля натюр.

«Только Сулеймана рядом не хватает», «Какая хорошенькая», «Без филлеров ей куда лучше, сразу моложе стала», «Выглядит отдохнувшей! В отпуске была с детьми??», «Наша любимая Хюррем султан», «Было бы прикольно увидеть их с Сулейманом в Европе вместе», «А как султан взглядом ее поедал», — пишут фолловеры.

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