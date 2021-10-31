Не только шехзаде Мустафа, но еще и султанша-дочь? Сколько детей по истории могло быть у Махидевран от султана Сулеймана

Некоторые историки сходятся во мнении, что у любимой фаворитки падишаха было несколько отпрысков.

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» помнят, что по сюжету проекта у Махидевран султан был только один сын — шехзаде Мустафа. При этом в первых сериях ленты любимая фаворитка султана Сулеймана узнала о долгожданной второй беременности.

Но снова испытать радость материнства Махидевран султан не смогла — она потеряла ребенка. А больше в покои падишаха на хальвет красавицу черкешенку не звали. Ее место рядом с султаном Сулейманом заняла славянская рабыня, получившая имя Хюррем — улыбку и радость дарящая.

Сайт Teleprogramma.pro узнал, что мнение историков относительного того, сколько же детей у Махидевран султан могло быть на самом деле, разнится. Одни уверенны, что фаворитка трижды дарила отпрысков султану Сулейману. Другие настаивают на исторической путанице, говоря, что у черкешенки был только один ребенок. Да и сценаристы «Великолепного века» придерживались именно этой линии.

Фаворитку султана Сулеймана, подарившую ему сына — шехзаде Мустафу, сыграла Нур Феттахоглу. Когда ее наследник подрос, вместе с ним она уехала в санджак Манису. Именно там у старшего сына падишаха появился свой гарем и дети. Махидевран султан была очень привязана к внучке Нергисшах.

Но некоторые историки утверждают, что у черкешенки был не только сын, она еще дважды становилась матерью до того, как отбыла с шехзаде Мустафой в Манису. Так, по некоторым данным, Махидевран султан могла родить султану Сулейману сына Абдуллу, тот скончался в младенчестве. Но и тут есть мнение, что этого ребенка родила вовсе не фаворитка-черкешенка, а Хюррем султан.

Также бытует мнение, что Махидевран султан стала матерью малышки Разие. В сериале упоминали о малютке-султанше, но сценаристы сделали ее матерью другую наложницу повелителя — Назенин хатун. Как видите, история очень запутанная. В гаремных книгах есть сведения о фаворитках султанской династии, но некоторые данные просто не сохранились до нашего времени.

больше по теме Почему потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем Эта султанша вошла в историю османской империи, как одна из самых влиятельных женщин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.