Кем работали звезды: Рубцова торговала в ларьке, Водянова — на овощном рынке, а Кудрявцева мыла подъезд

Отечественные селебрити с золотой ложкой во рту, как считают многие поклонники, не родились. Многим в юности приходилось соглашаться на любую подработку, чтобы финансово помочь семье или скопить немного денег для себя. Одни мыли подъезды, другие торговали на рынке — трудились, как могли. Сайт Teleprogramma.pro поделится историей наших Золушек, которые сейчас живут как принцессы.

С овощного рынка в Париж

Наталья Водянова счастлива в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно. От него модель родила двоих сыновей: Максима и Романа. У русской красавицы есть и старшие дети от британского аристократа Джастина Портмана: Лукас, Нева и Виктор. Манекенщица стала музой многих дизайнеров, ее полюбила вся Европа, а ведь когда-то Наталья была простой девочкой из Нижнего Новгорода, которой приходилось стоять на овощном рынке, торгуя апельсинами, а летом — мороженым.

Мыла полы, а теперь ведет топовые передачи

Лера Кудрявцева приехала покорять столицу из Усть-Каменогорска. В одном из интервью телеведущая вспомнила, как в юности мыла полы в подъезде, чтобы накопить на подарок для мамы.

«Не знаю, откуда это пошло, но у меня с детства была установка, что я сама должна зарабатывать. Лет в двенадцать мыла полы в подъезде, получила свой первый гонорар и на него купила бокалы в подарок маме на 8 Марта», — приводит Wday слова Леры Кудрявцевой.

А теперь звездная блондинка ведет самые топовые передачи и музыкальные фестивали. Телеведущая может позволить себе и дорогие рестораны, и покупку брендовой одежды, и люксовые украшения, и фешенебельные курорты.

Оставила ларек с чаем и кофе, став актрисой

В торговле в 90-х подрабатывала и звезда «Универа». Валентина Рубцова призналась, что устроилась в дядин ларек — торговала чаем, кофе и конфетами. Такой опыт, как говорит актрисы, был для нее полезным.

«У меня был дядя в Москве. После первого курса, в конце 1990-х, он предложил поработать у него. Пошла в ларек продавать конфеты, кофе и чай. Было интересно как актрисе: столько образов насобирала! Я выглядела, как маленькая девочка, с косичками и в сарафане в горошек. Когда приезжала проверка на рынок, все прятались, а я оставалась, ревизоры видели меня и уходили. Иногда конфеты в тайне припрятывала для себя. За лето я заработала столько, что хватило на целый год», — приводит «Комсомольская правда» слова Валентины Рубцовой.

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