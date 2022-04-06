В 12 лет мыла полы в подъезде, а в 14 — посуду в кафе: где подрабатывала Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева с юности приучена к тому, что обеспечивать себя нужно самостоятельно, не полагаясь на помощь со стороны посторонних. Еще будучи подростком будущая звезда ТВ не брезговала мыть полы в подъезде, чтобы поднакопить на подарок для мамы. Став постарше, Лера устроилась в кафе посудомойкой. На первый гонорар девочка накупила себе обновок. Ведущая программы «Секрет на миллион» не скрывает, что тогда для нее такие деньги были баснословной суммой.

«Не знаю, откуда это пошло, но у меня с детства была установка, что я сама должна зарабатывать. Лет в двенадцать мыла полы в подъезде, получила свой первый гонорар и на него купила бокалы в подарок маме на 8 Марта. А в четырнадцать лет, когда все в школе ушли на каникулы, я устроилась в кафе мыть посуду и заработала себе на обновки. Понятно, что по тем временам это были небольшие деньги, но существенные для маленькой девочки», — приводит Wday слова Леры Кудрявцевой.

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