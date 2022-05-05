Как выглядит роскошный замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой снаружи и внутри

Предполагается, что звездная резиденция в поселке Грязь может быть выставлена на продажу.

Роскошный замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь, вероятно, сменит владельцев. Об этом на своем YouTube-канале сообщила ведущая Алена Жигалова. Но сможет ли знаменитый юморист так легко распрощаться с мечтой детства, увиденной когда-то во сне?

«Мне стало известно, что замок готовят к продаже, хотя сам Галкин это тщательно скрывает. Понятно, что на сайтах объявлений замок никто не выставит: кто ж его там купит?» – отметила Жигалова.

Как уверяет ведущая, стоимость замка оценивается примерно в десять миллионов долларов. Однако его реальная цена может быть гораздо выше, если учитывать то, как дом обустроен внутри, пояснила Алена Жигалова.

Как начиналась история замка знаменитой пары

Интерьеры замка звездной четы действительно поражают своей роскошью и великолепием. Давайте вспомним, как начиналась его история и по какому сценарию развивалась.

Как признавался Максим Галкин, он мечтал о таком замке еще с детства. Часто видел его во сне и сохранил в памяти те особенности, которые воплотили в жизнь художники и архитекторы. Шестиэтажный замок в викторианском стиле на вершине 11-метрового холма возводился в течении нескольких лет. Его площадь составляет 3 000 кв. м. На территории особняка есть подземная парковка, рассчитанная на четыре автомобиля.

Главными архитекторами замка считаются Анатолий Голев и Вера Горлицына. Но мечту Максима Галкина в жизнь также воплощали многие скульпторы, художники, резчики по камню и дереву. По слухам, строительство замка из снов обошлось юмористу примерно в несколько десятков миллионов евро.

Вход в дом украшает скульптурная композиция из горгулий и драконов. В холле посетителей встречает Рыцарь, которого Примадонна называет хранителем дома.

Интерьеры особняка оформлены в классическом стиле. В замке есть гостевое крыло, курительная комната, каминный зал, кабинеты, детские и взрослые гардеробные. Также на территории звездной резиденции имеется несколько домов для прислуги, оранжерея и зимний сад.

Как замок устроен изнутри

«Сердцем» замка является огромная гостиная, в центре которой расположен дубовый стол. Высота ее потолков – четыре метра.

Гостиную освещает люстра из муранского стекла, изготовленная на заказ. Подобные светильники украшали дворец царя Николая II.

В оформлении кухни используются витражные окна, элитные портьеры, обои из последних коллекций.

Спальня звездной четы, оформленная в итальянском стиле, располагается на последнем этаже. Кровать украшает балдахин. Добраться сюда можно как на лифте, так и по лестнице с коваными перилами, сделанной лучшими мастерами-краснодеревщиками. Кстати, пол на последнем этаже стеклянный.

У Аллы Пугачевой имеется в замке собственное крыло, в оформлении интерьеров которого в основном используются красные оттенки. Мебель для помещения делали итальянские мастера. На полу – паркет из розового дерева. Ванная комната Аллы Борисовны украшена итальянским мрамором.

У детей знаменитых супругов – Лизы и Гарри – свои комнаты со множеством игрушек. Захаживают ребята и в огромную библиотеку – особую гордость книгочея Галкина. Книги здесь расставлены на дубовых стеллажах, выполненных вручную на заказ. А еще двойняшки посещают бассейн в китайском стиле, расположенный на территории резиденции. Кроме того, здесь имеется spa-центр и джакузи, где Примадонна проводит немало времени.

Замок украшен множеством предметов старины или сделанных под старину. Здесь можно увидеть деревянные панно, обои с геральдическими лилиями, столы и стулья с позолоченными ножками. Нельзя пройти мимо резного камина, созданного одновременно и в готическом стиле, и в стиле ренессанса.

«Тайной комнатой» викторианского замка можно назвать место, где находится уменьшенная копия знаменитых дверей итальянского скульптора Лоренцо Гиберти, которые располагаются во Флорентийском баптистерии. На них изображаются десять сюжетов из Ветхого Завета. Сам Галкин называет это место «волшебной дверью».

Ну, а с выхода на крышу открывается великолепный вид на близлежащие территории. Здесь можно увидеть телескопы, разные астрономические приборы, отсюда также виден мини-театр знаменитых супругов.

Сейчас же Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети живут в Израиле, куда уехали после начала событий на Украине. Пока никаких официальных комментариев о судьбе замка, где прожиты самые счастливые моменты жизни, они не давали.

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