Стало известно, что шестиэтажный замок Галкина и Пугачевой готовят к продаже

Алена Жигалова в новом выпуске «Алена, блин! говорит» заявила о том, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Подмосковье ждет в ближайшее время чуть ли не спецоперация.

«Мне стало известно, что его готовят к продаже, хотя сам Галкин это тщательно скрывает. Понятно, что на сайтах объявлений замок никто не выставит, кто ж его там купит?» — заявила Жигалова.

Кстати, по словам Алены, замок Галкина стоит от 10 миллионов долларов. В рублях это более 700 миллионов.

«Дом — дорогой. Во-первых, там шесть этажей. На самом последнем — стеклянный пол. А также там есть бассейн, кинотеатр, летний театр и шикарный сад», — добавила журналистка.

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