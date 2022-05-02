Принцессе Шарлотте — семь! Как сейчас выглядит очаровательная внучка леди Дианы

У дочки принца Уильяма и Кейт Миддлтон бунтарский характер. Она и язычок публике может показать, причем совсем не стесняясь своей мамы.

2 мая единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось семь лет. Принцесса Шарлотта стала любимицей семьи. У герцогов Кембриджских также есть двое сыновей: принц Джордж и принц Луи.

На всех официальных мероприятиях внучка леди Дианы старается вести себя так, как и полагается принцессе — чинно, сдержанно и покладисто. Шарлотта всегда рядом с мамой, словно ангелочек во плоти. Однако правнучка Елизаветы II может и свою маму герцогиню Кембриджскую вогнать в краску. Как-то оказавшись на публике, принцесса показала всем свой язычок, подразнив окружающих. Кейт Миддлтон как могла пыталась сгладить неловкость. Однако публике такая детская непосредственность дочери принца Уильяма пришлась по вкусу. Никто за неподобающее принцессе поведение Шарлотту или ее семью не критиковал. Даже наоборот, подданные только умилялись и восхищались внучкой леди Дианы.

Кстати, уж не будет ли принцесса такой же бунтаркой, как и ее дядя принц Гарри? Все помнят, какие выкрутасы он выделывал в молодости, однако, женившись на Меган Маркл, остепенился и обзавелся двумя детьми — сыном Арчи и дочкой Лилибет.

Шарлотта — второй ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она родилась в Лондоне, в госпитале Святой Марии. Полное имя принцессы — Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская.

В честь седьмого дня рождения принцессы Кейт Миддлтон испекла праздничный торт. Это уже стало традицией, что герцогиня на каждые именины детей сама готовит угощения.

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