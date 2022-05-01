«Аллу на пенсии-то прокормит?»: Галкин распродал все билеты на шоу в Израиле после выдумок с плачем в барбершопе

Шоумен Максим Галкин дал отпор хейтерам, дав понять, что он вовсе не ходит жаловаться по парикмахерским.

Шоумен Максим Галкин не сразу поверил тому, что прочел о себе в прессе. Переварив слухи о том, что он якобы ходит жаловаться по парикмахерским от безысходности и отчаяния, муж Аллы Пугачевой откровенно посмеялся над фантазией и изобретательностью «желтой» прессы, дав понять, что у него все прекрасно.

Также шоумена возмутило то, что в СМИ частенько появляются материалы о том, что Примадонна не может пристроить двойняшек Гарри и Лизу в израильскую школу. Так, юморист заверил, что уже давно привык к тому, что о нем пишут всякие небылицы. Однако некоторые домыслы выглядят уж слишком неправдоподобными.

Пока журналисты пишут, что Максим Галкин плачется по парикмахерским на отсутствие достойного заработка, сам шоумен готовит гастрольный тур по Израилю.

При чем юморист собирался дать только 12 концертов, но все билеты израильская публику скупила, как горячие пирожки в базарный день. По многочисленным просьбам Галкин даст дополнительный 13-й концерт в городе Нес-Циона.

И даже на это шоу публика скупила все билеты. Так что концерты пройдут при полном аншлаге, к полному довольству шоумена. Ну а оставшийся без рекламных контрактов Максим Галкин без дела не сидит. Ему все-таки нужно обеспечивать семью: Алла давно на пенсии. Кстати, сам шоумен не раз говорил, что оплату всех счетов он взял на себя. Примадонна даже не знает, что и сколько стоит.

«Аллу на пенсии-то прокормит?», «То пишут, что Макс ходит плачется по парикмахерским, то вот концерты готовит», «Ну а что? Надо пользоваться случаем», «Все хотят посмотреть на Максютку! Зря что ли приехал в Израиль», «Эх! А в России то когда теперь увидим?», «Алла-то на концертики придет?» — пишут фолловеры.

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