Алла только спросонья, а двойняшки оделись в школу: как в прошлом году Пугачева встретила утро своего дня рождения

Двойняшки Гарри и Лиза устроили для именинницы сюрприз в особняке в деревне Грязь.

В этом году Алла Пугачева отмечает свой день рождения вдали от родины. Примадонна проводит каникулы в Израиле с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. Поговаривают, что певица сняла трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии. Ранее телеведущий огорчил поклонников тем, что отказался делиться в соцсетях свежими кадрами с детьми и Аллой, сославшись на усталость и отсутствие эмоциональных сил. Пока фанатам юмориста остается разве что любоваться на памятные кадры в микроблоге шоумена с его семьей.

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15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 73 года. Сайт Teleprogramma.pro вспомнил, как в прошлом году артистка отмечала свой день рождения в деревне Грязь. С самого утра Примадонна принимала поздравления от близких. Галкин «подловил» именинницу в гостиной, запечатлев, какой сюрприз для именитой мамы приготовили двойняшки Гарри и Лиза.

Судя по тому, что Примадонна не успела нанести макияж, она только-только проснулась и сразу же спустилась к завтраку, чтобы проводить детей в школу. Она никак не ожидала, что двойняшки будут встречать ее с букетами цветов.

Гарри и Лиза подарили маме самодельные открытки, прочли стихи, ну а именинница едва не прослезилась, обнимая своих деток. В один голос с мамой двойняшки спели ей песню. Не обошлось и без угощения. Для Пугачевой раз в год пекут пирожки по рецепту из ее детства.

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