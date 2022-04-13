«Провокации будут»: звезды высказались об артистах из России, выступающих за рубежом

Артисты поговорили с Teleprogramma.pro о том, стоит ли коллегам по цеху сейчас организовывать концерты за границей.

На днях стендап-комик Нурлан Сабуров оказался в центре скандала. Во время концерта в Лос-Анджелесе один из недовольных зрителей потребовал у него озвучить свою позицию по ситуации на Украине. Обтекаемый ответ ведущего явно не удовлетворил хейтеров, и колкости продолжились…

Во время своего выступления в Сиэтле Сабуров вновь столкнулся с провокацией. На этот раз зритель в зале крикнул: «Нурлан, а здесь будет то же самое, что в Лос-Анджелесе!» Затем публика стала уверять юмориста, что нормального концерта у него не будет.

Впрочем, фанаты Сабурова попытались защитить своего любимца. Каждый раз, когда к микрофону пытался прорваться очередной провокатор, поклонники Нурлана поддерживали его аплодисментами.

Сейчас, когда мир переживает непростые времена, Сабуров может быть не единственным артистом из России, который столкнулся с хейтом. Стоит ли вообще сейчас ехать за рубеж? И как следовало вести себя Нурлану Сабурову, чтобы поставить обидчиков на место?

Об этом журналисты Teleprogramma.pro поговорили с певцами Юрием Лозой и Прохором Шаляпиным, а также с известным дрессировщиком, генеральным директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным.

Юрий Лоза: «Украинская диаспора не даст провести концерты».

Юрий Лоза объяснил нашему изданию, почему подобные провокации могут продолжиться.

«Дело в том, что в таких зарубежных поездках артисты, прежде всего, работают с представителями диаспор. Когда в Россию приезжает Патрисия Каас, она поет для всех. А если в Париж едет Филипп Киркоров, то он выступает перед русскоговорящими жителями Франции, — пояснил Юрий Лоза. — А вот на зарубежные гастроли отправляются «народники», оркестры, (например, график Национального академического оркестра народных инструментов им. Осипова расписан на пять лет), балет, танцевальные коллективы. Анна Нетребко также поет для всех зрителей. А российские гастролеры выступают именно перед русскоязычными диаспорами. Но сейчас наша диаспора раскололась. А украинцев в зарубежных странах больше».

— А вам предлагали отправиться в зарубежные поездки?

— Когда-то со мной вели переговоры по поводу выезда к разным диаспорам, но сейчас они резко закончились. Потому что украинская диаспора в той же Канаде не даст провести ни одного концерта. Когда я три года назад побывал там, уже тогда наблюдались тревожные тенденции, а в русских магазинах запрещали помещать нашу символику. Недаром в Канаде большая украинская диаспора.

Живущие на Западе украинцы не дадут провести ни один концерт ни одному нашему артисту. А их среди представителей диаспор большинство.

Однажды я приехал выступать в Нью-Йорк и спросил, кто находится в зале. Мне ответили: «ЧК». А «ЧК» — это Черновцы, Кишинев, Украина и Молдова. А русских там очень мало. Вот и все объяснение происходящему.

Прохор Шаляпин: «Выезжать с гастролями в недружественное государство сейчас неосмотрительно»

По мнению певца Прохора Шаляпина, отправляясь на гастроли в Америку, Нурлан Сабуров поступил неосмотрительно. Но если уж гастроли были запланированы, нужно быть готовым к любому повороту событий.

«Артисты — это сфера развлечения, а не политики. Что происходит с политикой, когда ею начинают заниматься артисты, сегодня всем очевидно. Но ничто, безусловно, не мешает творческому человеку иметь свою точку зрения на происходящее в жизни страны и мира, быть патриотом своей страны, работать на ее благо и не отделять себя от своего народа. Что касается Нурлана Сабурова…Ехать в Америку с гастролями — это его право, его решение. Тем более что гастрольная поездка готовилась задолго до последних событий. И все-таки выезжать с концертами в такое сложное время в недружественное нам государство это, по крайней мере, неосмотрительно. Неосмотрительно по всем параметрам».

— Но что же делать, если гастроли не отменишь?

— Нужно быть готовым к тому, что вместо аплодисментов на концертах тебя начнут освистывать и оскорблять потому, что ты российский артист. Да еще и требовать — осудить свою страну, по сути, отречься от нее, потому что публика в Америке думает иначе. А дома тоже могут понять неправильно и осудить. Такое в истории человечества бывало не раз и не только с русскими артистами. И такое, к сожалению, происходит и сейчас.

Это все, конечно, пройдет со временем. Все, в конце концов, проходит. Артисты всегда связывали страны и континенты, и, дай Бог, так будет не в последний раз!

Эдгард Запашный: «Если не готов отстаивать свою позицию, то за границей делать нечего».

Эдгард Запашный советует людям, которые пока еще не смогли четко сформулировать свое отношение к политическим событиям, оставаться в России. По крайней мере, это, по мнению дрессировщика, убережет их от лишних переживаний…

«Мне кажется, что тем артистам, которые не готовы ярко отнестись к тому, что сейчас происходит, то есть, выразить, аргументировать и отстаивать свою позицию, за границей сейчас делать нечего, — отметил Эдгард Запашный. — Я бы им очень рекомендовал не выезжать за рубеж, потому что провокации будут. И какую бы позицию Нурлан не принял бы на месте, он должен быть готов к тому, чтобы четко аргументировать ее, чтобы и публика это оценила. Очевидно, что из-за соображений безопасности он боится высказать свое личное мнение. Но раз человек не готов к этому или не знает, как это правильно сделать, то ему лучше не выступать на международную аудиторию. Вот и все».

— Цирковые артисты всегда в пути. Как сейчас складывается ситуация с гастролями вашего коллектива?

— В цирке Будапешта мы презентовали новый цирковой номер. В нем принимают участие артисты Большого московского цирка – муж и жена, имеющие разные гражданства. Он — из Украины, она – из России. У них двое детей-артистов.

И зритель этот номер принял на «Ура!» в буквальном смысле этого слова. Он оценил ту работу, тот вклад и тот посыл, который мы сейчас пропагандируем о том, что Россия и Украина должны жить вместе. И это абсолютно нормально.

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