В мире идет жесткая информационная война и уже непонятно – что правда, а что – фейк. Западные СМИ ни в чем себе не отказывают. Например, канал СNN на полном серьезе рассказывает, что в России голод. По словам так называемых журналистов, ситуация в нашей стране настолько ужасная, что люди уже дерутся за еду, дабы выжить. При этом сами россияне читают такие новости и только смеются.

Мы позвонили известному адвокату Сергею Жорину. Юрист часто бывает в Италии и, наверняка, слышит разные перлы про нашу страну.

«В Италии тоже рассказывают, что в России люди дерутся за сахар, хлеб и тушенку. Самое шокирующее, что слышал – это то, что в нашей стране якобы закончились пломбы и люди не могут лечить зубы. И смех, и слезы», — говорит Жорин Teleprogramma.pro.

По словам Сергея Жорина, население Италии тоже страдает из-за санкций. Например, в феврале люди поняли, что с российским газом будут проблемы и за пару дней раскупили пеллеты. Это биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства. С помощью них люди топят печки.

«Вообще, люди были в панике, надо было еще умудриться найти пеллеты в магазинах», — добавил Жорин.

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