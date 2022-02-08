Катя Гордон раскрыла детали конфликта Дмитрия Тарасова с бывшей женой

Анастасия Костенко не скрывает, что футболист перестал зарабатывать деньги, поэтому она платит его алименты. Многодетная мама переживает за свое будущее.

Дмитрий Тарасов в свое время играл в клубе «Локомотив». Он был в браке с Ольгой Бузовой, когда хорошо зарабатывал и построил роскошный особняк.

Примечательно, что после развода с телеведущей спортсмен сыграл свадьбу с Анастасией Костенко. Она родила ему троих детей. Однако у Дмитрия началась черная полоса в карьере. Он начал получать одну травму за другой. В октябре звезда футбола приостановил карьеру.

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Пока Тарасов предпочитает проводить время с детьми. Он порой путешествует с семьей. Этой зимой спортсмен отдохнула на Мальдивах, куда привез даже свою маму и тещу. Но оказалось, что дела у него плачевные, так как Костенко вынуждена платить его первой жене алименты сама. От брака с Оксаной Пономаренко у него есть дочка Ангелина.

Известная правозащитница Катя Гордон раскрыла детали конфликта Тарасова с бывшей женой. Спортсмен теперь пытается быть блогером и начал строить музыкальную карьеру, но его доходы стали очень маленькими.

В прошлом году футболист уже обращался в суд и просил уменьшить алименты, так как больше не может переводить на содержание дочки сотни тысяч рублей ежемесячно, как это было раньше.

Примечательно, что Гордон представляла его интересны, а вот Пономаренко обратилась к Сергею Жорину, бывшему мужу Екатерины.

«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты! Я не могу это позволить себе делать, и я переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, сейчас трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком», — рассказала Гордон.

Она также подчеркнула, что с юридической точки зрения позиция Костенко правильная. Правозащитница обратила внимание и на то, что Тарасов не оставил свою старшую дочку без денег. Теперь он перечисляет ей около 50 тысяч рублей в месяц.

«Это история не про обездоленную нищую женщину, оставленную ни с чем. Это вообще другая история. Юриспруденция в нюансах. Я защищаю и мужчин. Тарасов больше не получает тех гонораров, их нет!» — пояснила Катя в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

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