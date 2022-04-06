Может исчисляться миллиардами: какое наследство оставил Владимир Жириновский

Не стало самого яркого российского политика – бессменного лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Наверное, на всем постсоветском пространстве не найдется такого человека, который бы не знал Жириновского.

Помимо своей политической деятельности, он прославился своей чрезмерной эмоциональностью и яркими высказываниями. Если большинство чиновников, как правило, застегнуты на все пуговицы, то у Владимира Вольфовича была душа нараспашку…

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Не только политик, но и артист…

Многие подсознательно воспринимали Жириновского не только как политика, но и как артиста. Едва ли найдется такой политический деятель, о котором бы так часто писала не только общественно-политическая, но и глянцевая пресса.

Он снимался в фильмах, принимал участие в музыкальных проектах, записывал песни, любил спектакли Романа Виктюка – такие же эмоциональные, яркие и эпатажные, как и он сам. Руководитель ЛДПР сыграл в картине Валерия Комиссарова «Корабль двойников», принимал участие в вокальном шоу «Две звезды» в тандеме с рэпером Серегой, записал вместе с певцом Оскаром песню «Пойдем гулять». Этот список можно продолжать бесконечно…

Жириновский действительно чувствовал себя артистом на политическом Олимпе, а его речи растаскивали на цитаты. Чего только стоили: «Каждой одинокой женщине — по мужчине. Каждому мужчине — по дешевой бутылке водки», «Нам нужны СМИ другой ориентации». В споре с политическими оппонентами он и камня на камне не оставлял от позиций собеседника. А его знаменитое: «Подонки! Негодяи!» уже превратилось в мем…

Какими объектами недвижимости владел Владимир Жириновский

Неудивительно, что как всякий яркий и харизматичный человек, Жириновский был окружен мифами и легендами. Так, множество самых невероятных слухов связано с его любовью к роскоши. Как писала пресса 90-х годов, в ту лихую эпоху лидер ЛДПР шокировал общественность декларациями со 122 квартирами и 227 автомобилями.

Правда, последние декларации Жириновского по сравнению с предыдущими – более чем скромные, писало издание MirKvartir.ru в прошлом году.

Так, по информации СМИ, Владимир Вольфович владел тремя большими жилыми домами в Подмосковье, тремя квартирами, восемью дачами и десятью земельными участками. Основная часть недвижимости политика оформлена на его бывшую жену и сына Игоря Лебедева. Издание подробно описывало, как обставлена двухэтажная московская квартира эксцентричного политика на улице Нежинской.

Так, на первом этаже апартаментов располагается каминный зал, гостиная, кухня и гостевой санузел. На втором – мастер-спальни с собственными санузлами и гардеробными комнатами и несколько кабинетов.

В гардеробных развешано тридцать выходных костюмов политика и столько же халатов, расставлены несколько десятков пар ботинок. Особой гордостью хозяина квартиры являлась огромная библиотека. Как известно, Владимир Жириновский очень любил читать. Да и сам занимался публицистикой. Так, под авторством Жириновского было опубликовано свыше 500 книг.

По информации MirKvartir.ru, отдельного внимания заслуживает и загородный трехэтажный особняк Владимира Вольфовича рядом с Горками-2.

Так, на первом этаже дома располагается большая гостиная с бюстами известных людей и огромным портретом самого политика. В особняке можно увидеть охотничьи трофеи, чучела хищных животных, медвежью и волчью шкуры, подаренные Жириновскому избирателями и друзьями.

Рядом с гостиной находится зимний сад не только с живыми, но и искусственными цветами. На участке размером 50 соток располагается гараж, баня, открытый бассейн и даже колодец с родниковой водой.

Раньше Владимир Жириновский разводил на даче кроликов, гусей, индюшек и кур, однако, когда здоровье стало уже не то, что в молодости, оставил только кур и кроликов. Но и это еще не все…

В 2019 году журналисты Интернет-издания «Проект» вообще приписали семье Жириновского 51 объект недвижимости на сумму 9,8 миллиардов рублей. Как писали представители этого СМИ, семейству принадлежали квартиры, офисные помещения, отели и частные дома в Москве, Подмосковье, Сочи, Дубае, Барселоне и на Ибице. Как утверждал «Проект», недвижимость якобы была зарегистрирована на гражданскую жену сына Жириновского Игоря Лебедева — баскетболистку Надежду Гришаеву.

А другая часть имущества записана и на бывшую супругу самого Владимира Вольфовича Галину Лебедеву. Впрочем, сейчас трудно отделить зерна от плевел, а правду – от фейков. Ясно только одно. Владимир Вольфович действительно любил жить красиво.

Комментарий адвоката Жанны Маргулис

У Жириновского остались жена Галина Лебедева, с которой, как утверждал политик он официально развелся в 1978 году, но их по-прежнему связывал церковный брак, старший сын Игорь Лебедев, внебрачный сын Олег Эйдельштейн (при рождении Газдаров), а также внебрачная дочь Анастасия Петрова. Через некоторое время родным политика предстоит задуматься о получении наследства. Но имеют ли на него право внебрачные дети? На этот вопрос отвечает адвокат Жанна Маргулис.

«Исходя из информации из открытых источников, Владимир Вольфович не состоял в официальном браке, при этом у него есть дети. Таким образом наследство будет делиться между детьми, если отсутствует завещание. И при этом не имеет значения, рождены они в браке или нет, — отметила Жанна Маргулис. Жириновский был очень умным и мудрым человеком. Скорее всего, он предусмотрел все. Я не удивлюсь, если у Владимира Вольфовича составлено завещание».

Впрочем, кое-что эксцентричный Жириновский все же завещал, а точнее, обещал.

«До самой смерти буду участвовать в выборах, даже с кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу», — однажды сказал Владимир Вольфович.

Светлая память яркому человеку!

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