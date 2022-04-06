Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

6 апреля стало известно о смерти российского политика Владимира Жириновского. Ему было 75 лет. Печальную новость сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий, — написал Володин в Telegram. — Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».

Напомним, еще 9 февраля прошла информация, что известного депутата госпитализировали с коронавирусом. Вокруг этого обстоятельства ходило множество слухов. Поговаривали о том, что Жириновский настолько плох, что не узнает коллег и родственников. Его однопартийцам даже приходилось давать опровержения того, что именитый политик скончался.

В начале марта прошла новость о том, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Сообщалось, что у него наблюдается сильное поражение и отек легких. 11-го числа СМИ сообщили, что пациент пришел в сознание и стал работать с документами. Но 20 марта прошла информация, что Владимир Вольфович находится в критическом состоянии, врачи диагностировали у него септический шок.