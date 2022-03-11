«Такой диагноз ведет к слепоте»: директор Ивана Краско – о состоянии здоровья актера

Вячеслав Смородинов рассказал, как себя чувствует Иван Иванович, и как он недавно вернулся на сцену.

Поклонники народного артиста России Ивана Краско встревожены слухами о состоянии его здоровья. Так, все чаще появляются новости о том, что 91-летний актер понемногу слепнет. Недавно бывшая жена артиста Наталья Вяль рассказала, что из-за плохого зрения ему было тяжеловато передвигаться по студии программы «Пусть говорят».

О реальном состоянии здоровья Ивана Краско Teleprogramma.pro рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

«После инсульта зрение Ивана Ивановича очень сильно упало, но он более-менее видит очертания предметов. 21 день наш артист находился в реабилитационном центре ветеранов войны на проспекте Елизарова, — поясняет Вячеслав. — Все это время Ивану Ивановичу были прописаны всевозможные капельницы, тренажер, массаж, разные препараты. Конечно, ему стало получше.

— А как обстоят дела со зрением Ивана Краско?

— У него произошло отслоение сетчатки. Это такой необратимый процесс, который можно остановить только уколами. Но это неподъемные суммы. Так, один укол стоит 90 000 рублей. И эти уколы нужно делать каждый месяц. Сначала делали, а потом…

В принципе такой диагноз ведет к слепоте. Можно притормозить сам процесс, но вылечить недуг в этом возрасте сложно. В силу возрастных особенностей ему противопоказана и сама операция, наркоз.

— Как Иван Иванович принимает все происходящее?

— С оптимизмом, с шутками и прибаутками.

— Планирует ли любимый зрителями актер возвращаться на сцену?

— А он уже в одном спектакле отыграл. Иван Иванович сказал: «Я так бодро чувствую себя после больницы, что даже готов сыграть в постановке». Иван Иванович недавно сходил на день рождения к своему другу Георгию Штилю, на 90-летний юбилей. Он весь вечер выступал на сцене и был на банкете. А уже на следующий день играл в спектакле «Я вернулся в мой город». Правда, у него там небольшая роль – эпизодическая.

— Он с таким настроем, наверное, готов взяться и за большие роли?

— По крайней мере, говорит: «Если я буду хорошо себя чувствовать…» Однажды я спросил: «Иван Иванович, а как же быть с теми спектаклями, где вы практически не уходите со сцены, где у вас главная роль?» И он ответил: «Чем черт не шутит».

Напомним, в конце августа Иван Краско был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр Алмазова с подозрением на инсульт. Некоторое время артист находился в реанимации. В центре Алмазова артист провел больше двух недель. На состояние его здоровья также повлиял перенесенный коронавирус.

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