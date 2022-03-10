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Где на самом деле находится Константин Богомолов, якобы уехавший из России

Корреспондент Teleprogramma.pro посмотрела спектакль «Бесы», где сам режиссер сыграл Николая Ставрогина

Где на самом деле находится Константин Богомолов, якобы уехавший из России
Константин Богомолов и Игорь Миркурбанов в спектакле «Бесы». Фото: Владимир Кашицин

Последнее время в прессе муссируется слухи об эмиграции режиссера Константина Богомолова в Израиль. Недавно худрук театра на Малой Бронной якобы был замечен в аэропорту Шереметьево, вылетал рейсом Москва-Тель-Авив.

Как сообщали СМИ, в Израиль ранее прибыла его жена – телеведущая Ксения Собчак. На днях, чтоб развеять все сомнения зрителей, режиссер записал небольшой видеоролик, который разместил на своей странице в Инстаграм.

«На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, что сегодня играем спектакль «Бесы». И ваш покорный слуга тоже играет. Это дворец на Яузе (там сейчас размещается театр на Малой Бронной — прим. ред.). Это Лариса Ломакина (художник-постановщик Константина Богомолова появляется на заднем фоне ролика – прим. ред.). А с дворцом на Яузе мы сейчас прощаемся, ибо готово историческое здание театра на Малой Бронной. Ремонт потихоньку завершается, и мы готовы переезжать».

Игорь Миркурбанов в спектакле «Бесы». Фото:
Игорь Миркурбанов в спектакле «Бесы». Фото: Владимир Кашицин

В создании видеоролика принял участие и актер Игорь Миркурбанов, который подтвердил, что видео действительно записано 8 марта. Пользуясь случаем, актер и режиссер поздравили женщин с Международным женским днем.

Что пишут о видеоролике Константина Богомолова в Инстаграме

Меж тем уже третий день в Инстаграме Константина Богомолова появляются комментарии злопыхателей.

«Хорошо, если это сегодняшнее видео …», — пишет один пользователь. «Галимый фотошоп. Вырви глаз просто», — вторит ему другой. «Плохо вырезанная картинка. А за поздравления благодарю», — написала в соцсетях режиссера еще одна женщина.

Но один из самых фееричных комментариев — «Богомолов построил в Израиле точную копию Дворца на Яузе. Не благодарите».

Сцена из спектакля «Бесы». Фото:
Сцена из спектакля «Бесы». Фото: Владимир Кашицин

Есть и благожелательные комментарии, например, «Игорь Витальевич хорошо поет (Миркурбанов – прим. ред.). Или такой: «И вам привет! Не люблю сплетников и не верю им… Рад вас лицезреть в добром здравии и на работе».

«А вот актер, который рядом с режиссером, мне очень нравится», — пишет еще одна пользовательница Сети. «Молодцы!», — также отмечает один из зрителей.

Под постом Константина Богомолова в Инстаграме оставила комментарии и Ксения Собчак.

«Обожаю. Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело», — отметила телеведущая.

Константин Богомолов в спектакле «Бесы». Фото:
Константин Богомолов в спектакле «Бесы». Фото: Владимир Кашицин

Меж тем Teleprogramma.pro, обращаясь к Интернет-скептикам, подтверждает, что 8 марта Константин Богомолов действительно вышел на сцену в спектакле «Бесы» в образе Николая Ставрогина. Мы посмотрели театральную постановку и уверяем, что эти фотографии были сделаны в тот же день.

Помимо отзывов хейтеров и восторженных поклонников режиссера, в его Инстаграме также можно найти комментарии об актуальности и злободневности спектакля «Бесы».

В одном из своих интервью Константин Богомолов отмечал, что его постановка – о психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма, о конце времени, об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни, о воцарении смерти.

Сегодня текст Достоевского в спектакле «Бесы» обретает современный смысл. И особенно монолог о том, что целый мир не стоит слезы ребенка, который также можно услышать в постановке Константина Богомолова «Карамазовы».

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