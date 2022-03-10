Где на самом деле находится Константин Богомолов, якобы уехавший из России

Последнее время в прессе муссируется слухи об эмиграции режиссера Константина Богомолова в Израиль. Недавно худрук театра на Малой Бронной якобы был замечен в аэропорту Шереметьево, вылетал рейсом Москва-Тель-Авив.

Как сообщали СМИ, в Израиль ранее прибыла его жена – телеведущая Ксения Собчак. На днях, чтоб развеять все сомнения зрителей, режиссер записал небольшой видеоролик, который разместил на своей странице в Инстаграм.

«На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, что сегодня играем спектакль «Бесы». И ваш покорный слуга тоже играет. Это дворец на Яузе (там сейчас размещается театр на Малой Бронной — прим. ред.). Это Лариса Ломакина (художник-постановщик Константина Богомолова появляется на заднем фоне ролика – прим. ред.). А с дворцом на Яузе мы сейчас прощаемся, ибо готово историческое здание театра на Малой Бронной. Ремонт потихоньку завершается, и мы готовы переезжать».

В создании видеоролика принял участие и актер Игорь Миркурбанов, который подтвердил, что видео действительно записано 8 марта. Пользуясь случаем, актер и режиссер поздравили женщин с Международным женским днем.

Что пишут о видеоролике Константина Богомолова в Инстаграме

Меж тем уже третий день в Инстаграме Константина Богомолова появляются комментарии злопыхателей.

«Хорошо, если это сегодняшнее видео …», — пишет один пользователь. «Галимый фотошоп. Вырви глаз просто», — вторит ему другой. «Плохо вырезанная картинка. А за поздравления благодарю», — написала в соцсетях режиссера еще одна женщина.

Но один из самых фееричных комментариев — «Богомолов построил в Израиле точную копию Дворца на Яузе. Не благодарите».

Есть и благожелательные комментарии, например, «Игорь Витальевич хорошо поет (Миркурбанов – прим. ред.). Или такой: «И вам привет! Не люблю сплетников и не верю им… Рад вас лицезреть в добром здравии и на работе». «А вот актер, который рядом с режиссером, мне очень нравится», — пишет еще одна пользовательница Сети. «Молодцы!», — также отмечает один из зрителей.

Под постом Константина Богомолова в Инстаграме оставила комментарии и Ксения Собчак.

«Обожаю. Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело», — отметила телеведущая.

Меж тем Teleprogramma.pro, обращаясь к Интернет-скептикам, подтверждает, что 8 марта Константин Богомолов действительно вышел на сцену в спектакле «Бесы» в образе Николая Ставрогина. Мы посмотрели театральную постановку и уверяем, что эти фотографии были сделаны в тот же день.

Помимо отзывов хейтеров и восторженных поклонников режиссера, в его Инстаграме также можно найти комментарии об актуальности и злободневности спектакля «Бесы».

В одном из своих интервью Константин Богомолов отмечал, что его постановка – о психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма, о конце времени, об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни, о воцарении смерти.

Сегодня текст Достоевского в спектакле «Бесы» обретает современный смысл. И особенно монолог о том, что целый мир не стоит слезы ребенка, который также можно услышать в постановке Константина Богомолова «Карамазовы».

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