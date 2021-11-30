Мягкий диван, люксовая мебель и даже телевизор! Как выглядит уютная гостиная Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана

На личной страничке в Instagram Бергюзар Корель поделилась свежими кадрами, засветив, как выглядит просторная гостиная в их с Халитом Эргенчем доме. Особой помпезности и роскоши поклонники актера из турецкого сериала «Великолепный век» в апартаментах не заметили. Судя по всему, Бергюзар с мужем предпочитают лаконично-сдержанные тона — их они и использовали в дизайне. Ничего кричащего, пестрого и яркого. Все по-скромному элегантно и сдержано.

Окна в комнате прикрыли от солнца жалюзи и бледно-серые шторы, которыми Бергюзар затеняет гостиную, если в этом есть необходимость. Для большой семьи в зале стоит мягкий диван с подушками, тут по вечерам дети могут посмотреть мультфильмы по телевизору. От этого девайса звездная семья отказываться не стала. В гостиной также есть удобный стеллаж с книгами, фоторамками, и статуэтками. Их Бергюзар и Халит получали в качестве наград за свои киноработы. Вся мебель, естественно, дорогая, люксовая, сделанная на заказ. На полу — тонкий ковер, чтобы малыши не подморозили пяточки, бегая по комнате. Также есть столик с живыми цветами, свечками и чайными приборами.

Для дизайна апартаментов Бергюзар Корель отдала предпочтение молочному оттенку, выдержав одну цветовую гамму в отделке и в меблировке. Все по-скромному, но со вкусом. Кстати, в доме Халита Эргенча есть также терраса с панорамными окнами и кухня-столовая.

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