«Не суй пальцы в розетку! Убьет»: Пригожин высказался о спецоперации России в Донбассе

Продюсер уверен, что если бы западные партнеры прислушались к просьбам РФ, то проблем можно было избежать.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР. 24 февраля началась спецоперация РФ в Донбассе.

Доллар стремительно полетел вверх, перешагивая все мыслимые и немыслимые психологические отметки, акции российских компаний с той же скоростью устремились вниз. Все происходящее — тема номер один в соцсетях. Кто-то осуждает, кто-то понимает, что иного пути у России не осталось. Но и те и другие говорят: «Мы против войны!»

«Посмотрите нашу историю, Россия никогда не была проигравшей. Я против войны, сразу вам скажу. Против любой войны и насилия. Но наши западные партнеры, словно малые дети, суют пальцы в розетку. Всем мама в детстве говорила — не делай так. Убьет! И им говорили много раз, но нет. Теперь они удивляются», — комментирует Teleprogramma.pro продюсер Иосиф Пригожин.

Он уверен, что Россия выйдет из ситуации достойно и не допустит больших жертв. Но и жить в условиях постоянной агрессии вокруг дальше невозможно.

«Посмотрите на Израиль. Они в постоянном военном напряжении, рядом Палестина, где всегда неспокойно. Там живет моя мама и я тоже постоянно волнуюсь. Как сказал когда-то Владимир Владимирович Путин: «Если драка неизбежна, то бить надо первым». А в этой ситуации драка была неизбежна. Стало ясно, что дальше диалог не пойдет, мы договаривались сколько могли. Знаете же сами, что Россия долго запрягает, но быстро едет», — рассуждает продюсер.

Сегодня он с удивлением слышит призывы президента Украины Владимира Зеленского к журналистам и артистам. Глава Украины просит всех поддержать его страну и осудить действия Кремля.

«Он просит поддержки. А как мы его поддержим, ведь он сам назначил нас врагами — нас, артистов, спортсменов, журналистов. Мы говорим: «Мы вас любим». А они: «Вы поддерживаете своего президента». А нам, простите, какого президента поддерживать? Американского? Ну лично я могу поддерживать власть в Израиле, там живет моя мама. Но есть президент моей страны и я его поддерживаю. С нами могли бы подписать мирное соглашение о нерасширении НАТО на Восток, если бы не стали бы накачивать Украину оружием, то все решилось миром. И сегодня я желаю нам всем терпения. Терпения народу Украины и России. Нам нужно прийти к какому-то правильному варианту, но стоять в стороне и кивать головой больше нельзя», — заключил муж певицы Валерии.

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