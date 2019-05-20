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Прощание с актерством: Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

20 мая состоялась инаугурация, в которой бывший кавээнщик успел сделать несколько важных заявлений.

Прощание с актерством: Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Владимир Зеленский. фото: globallookpress

Для жителей Украины большой неожиданностью стало то, что актёр и шоумен Владимир Зеленский баллотировался в президенты. Но неожиданностью приятной, так как в итоге бывший кавээнщик победил на выборах, обогнав Петра Порошенко. Зеленский получил более 70% голосов. 20 мая шоумен официально стал президентом Украины.

Во время торжественной церемонии Владимир Зеленский сделал несколько важных заявлений. Он запретил вешать собственные портреты в госучреждениях, распустил Верховную раду и приказал депутатам принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, сообщает «Комсомольская правда».

«Дорогой народ, в течение своей жизни я пытался сделать все, чтобы украинцы улыбались. Это была не только моя работа, но и моя миссия. Следующие пять лет я буду делать все, чтобы вы не плакали», — закончил свою речь Владимир Зеленский.

Нового президента Украины успели поздравить бывшие коллеги, со многими из которых он снимался в кино. Светлана Лобода, Вера Брежнева, Нателла Крапивина, Станислав Садальский и другие надеются на светлое будущее страны.

Также шоумен сравнил себя с президентом США Рональдом Рейганом, который тоже был актёром. Зеленский участвовал во многих проектах – как украинских, так и российских. Он сыграл одну из главных ролей в нескольких частях фильма «Любовь в большом городе», снялся в картинах «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время» и других.

Пророческой для него стала роль в сериале «Слуга народа», где он сыграл учителя истории, который в итоге становится президентом Украины. Первый сезон вышел в 2015 году. Проект стал популярным на территории СНГ. Также его купила мировая сеть Netflix. Из-за высоких рейтингов сериала представители Порошенко обвиняли Зеленского в том, что он использует сериал как дополнительную пиар-кампанию.

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Прощание с актерством: Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
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