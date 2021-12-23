«Моральная защита от мракобесия»: Путин ответил, грозит ли России «культура отмены»

Президент подчеркнул, что у нашей страны есть особенность, которая предохраняет ее от западных ценностей.

У Владимира Путина во время его большой пресс-конференции 23 декабря спросили, как он относится к набирающей на западе силу «культуре отмены».

Журналист пояснил, что западные активисты предлагают отказаться от привычных понятий, вроде «мама», «папа», «пол» и так далее. Он вспомнил и известную писательницу Джоан Роулинг, которую затравили за ее позицию, что женщина — это женщина.

Вопрос заключался в том, как Путин относится к этой новой этике, придут ли данные ценности в Россию и как страна будет бороться за свои традиционные устои.

Президент ответил, что при нынешних информационных технологиях эти веяния неизбежно придут в Россию и нужно искать от них эффективное «противоядие».

«Ну если кто-то считает, что женщина и мужчина – это одно и то же, то ради бога, но существует же какой-то здравый смысл», — сказал Владимир Владимирович.

Путин припомнил случай, когда в Штатах один заключенный заявил, что он является женщиной и потребовал перевести его в женскую тюрьму. Когда его требование выполнили, он тут же изнасиловал свою сокамерницу.

«Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина. Мама — это мама. Отец — это отец, — поделился глава государства. — Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации». «Особенность нашего общества тысячелетнего и сила заключаются в том, что Россия складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство, и мы научились с уважением относиться друг к другу. А что это значит? Значит, с уважением относиться к основам нашей традиционной духовной культуры. У всех народов Российской Федерации есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. Да пусть они там делают, что хотят!»

Путин отметил, что из мировой культуры нужно брать самое лучшее и прогрессивное. А бороться с нежелательными веяниями Россия будет, как и раньше, поддержкой своих традиционных ценностей.

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