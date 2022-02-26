Обретет ли вновь силу принцесса Камила

Фигуристка Камила Валиева, оказавшаяся на Олимпиаде в центре громкого скандала, приковала к себе внимание всего мира.

На Олимпийских играх в Пекине она завоевала лишь одно «золото» — в командных соревнованиях. В индивидуальных состязаниях Камила Валиева уступила первенство Анне Щербаковой и даже не смогла зацепиться за призовую тройку. Впрочем, странно, что 15-летняя девочка вообще могла тренироваться и соревноваться после всего того, что случилось.

Напомним, в допинг-пробе Валиевой, взятой еще в декабре, якобы обнаружили запрещенное вещество, но из-за того что результаты пробы были оглашены слишком поздно и спортсменка несовершеннолетняя, ее не стали отстранять от Игр-2022. Тем не менее олимпийскую медаль Камиле официально вручат не раньше чем через полгода, когда закончится расследование.

Теперь у Камилы впереди месяцы юридической войны, чтобы очиститься от подозрений и навсегда забыть про тот кошмар, который пришлось пережить на Играх-2022. Но вся история 15-летней девочки, ставшей заложницей в играх взрослых, убеждает — Камила справится.

Главная ставка Тутберидзе

Камила летела в Пекин, чтобы из принцессы официально стать королевой фигурного катания. Все в ее свите больше года твердили, что она на Олимпийских играх обязана выиграть два «золота». Эти медали Камиле уже практически вешали на шею, когда ей, 14-летней, в виде исключения разрешали выходить на взрослые соревнования, пусть и вне конкурса.

И там Камила «выносила» почти всех. Все говорили: это главная ставка знаменитой наставницы Этери Тутберидзе на Олимпиаде-2022. «Вас уже в 14 лет называют главной фавориткой Олимпиады — как вы на это реагируете?» — спрашивали ее журналисты. Камила краснела: «Лучше не надо, так можно потерять мотивацию». Но было видно: в том, что она должна выиграть «золото», Валиева ничуть не сомневается.

На самом деле эту девочку очень сложно смутить или выбить из колеи. Даже в Пекине при сумасшедшем давлении, в центре всего ада, в котором она оказалась, посторонние лишь пару раз увидели ее слезы. По интернету гуляет ролик, снятый в тот момент, когда Валиевой после недели безумного напряжения, страшных нервов и 7-часового заседания суда сказали, что ей разрешено выступать на Олимпиаде.

Камила бросила спокойный взгляд на телефон с новостью, едва заметно улыбнулась и пошла тренироваться. «Камила, и все?!» — удивленно воскликнула Тутберидзе. «У меня, если честно, уже нет сил», — еще раз улыбнулась 15-летняя фигуристка.

В этом вся Камила. Когда она вне льда, вне своих программ, из нее очень сложно вытянуть эмоции. Очень непросто понять, какие бури у нее бушуют внутри. И, кажется, так было всегда…

«Девочки постарше ее провоцировали»

Фигурным катанием Камила занялась в родной Казани, когда ей было всего три с половиной года. Но, как рассказывает ее первый тренер Ксения Семенова, уже тогда были видны перспективы. Но в то же время девочка занималась балетом и гимнастикой. Откуда, вы думаете, берутся целые спектакли, в которые Валиева превращает каждое свое выступление?

Когда девочке исполнилось пять лет, ее семья переехала в Москву. И тут Камиле пришлось непросто. Смена тренеров, травма… Недавно один из предыдущих наставников Валиевой, Игорь Лютиков, рассказал, как фигурное катание едва не потеряло, возможно, главную звезду XXI века.

«В группу пришли две девочки чуть постарше Камилы и начали ее морально съедать, — вспоминал Игорь. — Камила злилась, отбивалась, но от меня почему-то все скрывала. Никто из взрослых не видел, как все произошло, и те девочки преподнесли ситуацию так, будто Камила виновата — затеяла драку. Хотя потом выяснилось, что они сами ее спровоцировали».

Сама девочка не рассказала ничего даже родителям. Просто попросила поменять тренера.

Есть еще одна история, как Камила едва не покончила со спортом. Перед приходом к Тутберидзе Валиева травмировала ногу, а потом стала бояться сложных прыжков. И пришлось принимать важное решение, но не так это просто, когда тебе всего 11 лет. Камила приняла его — пошла на просмотр к самому звездному тренеру страны.

«Однажды Этери Георгиевна призналась, что любит фигуристов, которые близки к отчаянию, — объясняла будущая звезда. — Не могу сказать, что три года назад я совсем разочаровалась в спорте, но мне хотелось бросить себе вызов».

Вызов был брошен. И всего лишь через несколько месяцев по Москве поползли слухи, что у Тутберидзе появилась новая чудо-девочка. Сразу же пошли четверные прыжки, сложнейшие программы. А уже через год Камила легко обыгрывала всех соперниц на юниорских Гран-при.

Так начиналась эта сказка про принцессу, которая должна была стать королевой льда. В Пекине этого не случилось, но у таких историй должны быть счастливые финалы. И один из них Камила точно заслужила.

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