В свои 12 лет Зоя осталась без мамы: как выглядит красавица-дочка Евгении Брик

Актриса из фильма «Стиляги» гордилась своим ребенком. Зоя делает большие успехи в модельном бизнесе. И уже давно снимается в кино.

Известие о скоропостижной смерти Евгении Брик после долгой болезни стало полной неожиданностью не только для многих ее поклонников, но и звездных коллег. Свои соболезнования семье покойной актрисы уже принесли: Максим Виторган, Юлия Снигирь и Дарья Мельникова. Свой недуг жена режиссера Валерия Тодоровского скрывала от почитателей и прессы. Из-за страшной трагедии без мамы осталась 12-летняя дочка артистки — Зоя.

При жизни Евгения Брик гордилась успехами красавицы-дочки, которая несмотря на свой юный возраст, делала успехи в модельном бизнесе и в кино. Дочке режиссера Валерия Тодоровского многие пророчат большое будущее. От своих звездных родителей девочка унаследовала все самое лучшее: миловидную ангелоподобную внешность, большие доверчивые карие глаза с пушистыми ресничками, маленький упрямый подбородок и очаровательную улыбку. Да и камера любит Зою. Только теперь с уходом мамы девочке будет непросто.

«У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им — соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память», — отметила в Facebook журналистка Катерина Гордеев.

Только полгода назад Евгения Брик отметила свой день рождения. В сентябре ей исполнилось 40 лет. Дочка актрисы Зоя трогательно поздравила маму с праздником. Тогда никто и представить не мог, что спустя шесть месяц Евгении не станет.

«Дорогая мама, с днем рождения! Я желаю счастья и здоровье! Чтобы у тебя был добрый, невероятный год. И все твои желания исполнялись! И ты добивалась своих целей! Мы очень любим тебя», — вот, что писала Зоя своей красавице-маме.

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