«Господи, почему так?»: Снигирь потрясена известием о смерти 40-летней Брик

Возлюбленная актера Евгения Цыганова просто не может поверить в случившееся.

Юлия Снигирь одной из первых отреагировала на известие о скоропостижной смерти 40-летней Евгении Брик. Эта новость обескуражила многих поклонников именитой артистки, в пятницу, 11 февраля. Ничто не предвещало беды! Еще полгода назад в сентября 2021-го жена режиссера Валерия Тодоровского делилась подробностями своего мини-путешествия по случаю дня рождения.

Тогда, поблагодарив фанатов и близких друзей за теплые пожелания, именинница призналась, что этому новому персональному году она радуется больше, чем когда-либо до этого. Впереди у Евгении было много планов. Тем более, что актриса воспитывала дочку Зою с мужем Валерием Тодоровским. В семье Брик царила полная гармония. А сама артистка светилась счастливой улыбкой. А тут болезнь…

Подробностями о случившемся в своем Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала в микроблоге Гордеева.

В произошедшее не может поверить и Юлия Снигирь. Она потрясена смертью актрисы, которая до последнего блистала в кино.

«Женя…. Красивый, сильный, талантливый человек. Умный, добрый, яркий. Скорблю! Господи, почему так», — сокрушается Юлия Снигирь.

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