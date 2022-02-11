«Ну вот и отгуляла я свое 40-летие»: что покойная Евгения Брик говорила полгода назад

Страшная новость переполошила весь Интернет, в пятницу, 11 февраля. Умерла прославленная актриса, звезда фильма «Стиляги» Евгения Брик. Ей было всего 40 лет. Буквально шесть месяцев назад артистка отмечала день рождения за границей: жизнерадостная, цветущая, красивая. И как гром среди ясного неба — болезнь. Вот только никаких подробностей неизвестно. Журналистка Катерина Гордеева в своем Facebook намекнула, что Брик не хотела делиться этим с поклонниками.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала в микроблоге Гордеева.

У актрисы осталась дочь Зоя и муж, кинорежиссер Валерий Тодоровский. А самой Евгении Брик было всего 40 лет, сложно поверить, что ее уже нет. А вот, что по случаю своего дня рождения в сентябре писала актриса.

«Ну вот и отгуляла я свое 40-летие, а гуляние это в прямом смысле проходило на красивейших каналах в Венеции. Запечатлела эту прогулку моя талантливейшая сестра. Она так потрясающе снимает на очень сложную камеру. А я, дорогие мои друзья, с неприличным опозданием, что вполне простительно человеку разменявшему пятый десяток, хочу поблагодарить всех, кто вспомнил обо мне, написал, позвонил или просто даже подумал. Я бесконечно ценю это, читаю, смотрю и слушаю ваши пожелания и радуюсь своему новому году как никогда! Благодарю от всей души и пусть все пожелания исполнятся», — отметила Евгения Брик.

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