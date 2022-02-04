«Элитный мех! Чистый люкс»: 72-летняя Пугачева в дымчатой шубке полюбовалась метелью на террасе замка в Грязи

Примадонна накинула на голову капюшон, слегка примяв свою прическу с белокурыми локонами.

Алла Пугачева то и дело меняет наряды в деревне Грязь, выгуливая элитные люксовые меха. То певица покрасовалась в белой шубке в пол и мохнатой заячьей шапке-ушанке на новогодней вечеринке, когда все гости отправились смотреть салют и фейерверки во дворе замка, то накинула дымчатую шубку, заглянув на террасу в метель. При этом Алла Борисовна прикрыла голову капюшоном, слегка примяв прическу с белокурыми локонами.

Примадонна часто покупает брендовую одежду в бутике модельера Игоря Гуляева. Свои наряды для Аллы Пугачевой шьют именитые кутюрье — Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев. Певица не привыкла экономить на себе любимой.

В дымчатой шубке, стоя на террасе замка в подмосковной деревне Грязь, певица полюбовалась пейзажем в метель. Особое внимание Алла Пугачева уделила макияжу, подкрасив реснички тушью, а веки — подводкой в восточном стиле. На губах у певицы нюдовая помада. Выглядит артистка восхитительно и значительно моложе своих лет.

«Элитный мех! Чистый люкс», «Ох, какая шубка в дымчатом тоне», «Аллуся, ну просто императрица», «Дорого-богато! На себе не экономит», «Какая элитная шубка, очень идет!!», «С капюшоном, удобно и практично», «Снег идет! Алла дышит свежим морозным воздухом! Ну просто сказка», «Идеально! Шубка стройнит и молодит», — пишут фолловеры.

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