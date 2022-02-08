По-детски пухлое личико, бровки-ниточки: как Клава Кока выглядела в юности и какой стала

Клава Кока не скрывает, что ее путь к славе был долог и тернист. Артистка помнит, как она с мамой часами простаивала очередь на морозе, чтобы получить возможность выступить с другими конкурсантами на музыкальных проектах. При этом юная певица часто слышала нет от судей и жюри. Но это только питало уверенность Клавдии Высоковой (Настоящее имя певицы, — Прим. ред.) в себе. Девушка буквально грезила о сцене и популярности. Ну а родители полностью поддерживали талантливую дочь, считая, что она достойна таких высот, как музыкальный Олимп. И он Клаве все-таки покорился.

Певица помнит и свое знакомство с Аллой Пугачевой. Уже тогда в юной 17-летней девочке из Екатеринбурга Примадонна разглядела самородок. Алла Борисовна была уверены, что Клава еще заявит о себе и не ошиблась. Сама Кока поделилась с поклонниками подробностями той беседы.

«Все изменилось… Я благодарна, что на «Факторе А», я слышала «нет», как и на других конкурсах. Как бы не было больно, это закаляло меня. И я не собиралась отступать. Алла Борисовна тогда отметила, что во мне есть изюминка. А после отказа попросила сказать: «Вы обо мне еще услышите». Я повторила, но для меня это были непросто слова. Запомните: пока в нас живет мечта и вера — нас никто и ничто не может остановить. Я верю в каждого из вас», — говорила Клава Кока.

Ну а сайт Teleprogramma.pro нашел редкий снимок Клавы Коки в пору ее юности, на фото певице не больше 17 лет. Сейчас 25-летняя артистка выглядит совсем по-другому. Губки Клавдии стали пухлее, а вот щечки, наоборот, «сдулись» — ушла детская миловидность, уступившая место более острым контурам. Преобразились и брови-ниточки певицы, они стали гуще — все по последней моде.

Да и в целом Клава Кока приобрела лоск, шик и голливудский блеск. Естественность сменил яркий макияж, природный оттенок волос — яркий блонд. Кока теперь мало похожа на ту смущающуюся девушку из Екатеринбурга, которая мечтала петь на одной сцене с именитыми артистами. Теперь она звезда с миллионной армией фанатов. Певица поддерживает свой гламурный имидж, отдыхая на фешенебельных курортах и покупая люксовую одежду в бутиках.

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