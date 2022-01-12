«На тебе сошелся клином белый свет»: что известно про третью жену Михаила Зеленского

Мила Рубинчик и Михаил Зеленский были счастливы четыре года. Говорят, что супруги почти не ссорились и мечтали о детях.

В Доминиканской республике умер от инсульта известный журналист Михаил Зеленский. Эта новость стала шокирующей для всех, кто знал ведущего. На отдых в Карибском море он отправился вместе с третьей женой Милой Рубинчик.

Поездку планировали давно, и она обещала быть увлекательной и интересной, но вместо этого в семье случилось большое горе.

Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Михаил Зеленский в последние годы вел активный образ жизни. Увлекался спортом, следил за питанием и старался не позволять себе излишеств. Возможно, сказался прогноз, который десять лет назад сделали врачи. Зеленский принял участие в проекте «Подари себе жизнь» и получил массу рекомендаций, главная из которых: не изменишь образ жизни — приблизишь инсульт.

Еще одна причина, по которой Михаил следил за собой и своим здоровьем, была любимая женщина. В 2017 году телеведущий после двух неудачных браков появился в компании психолога и блогера Милы Рубинчик.



«На тебе сошелся клином белый свет», — писал в комментариях своей возлюбленной журналист. «Я бы сказала, нас заклинило», — шутя отвечала Мила.

Они мечтали об общем ребенке и не сомневались, что впереди ждет большое будущее.

Teleprogramma.pro расскажет, кто такая Мила Рубинчик и чем она занимается.

Михаил Зеленский был женат три раза. Первый брак он заключил с одноклассницей Ольгой Дробиной, но нашел в себе смелость честно признаться, что не видит смысла искусственно сохранять союз, в котором появилась какая-то натужность. Супруги мирно обсудили развод и расстались. Правда, причиной расставания, как говорят в СМИ, послужила вовсе не напряжение, а вспыхнувшее чувство к новой музе.

Телеведущий участвовал в шоу «Танцы на льду», где влюбился в украинскую фигуристку Елену Грушину. После окончания телепроекта фигуристка бросила свою роскошную, обустроенную жизнь в США ради российской звезды тележурналистики. Вскоре у Михаила и Елены появились две дочери — София и Полина. Все замечали, что Грушина и Зеленский внешне очень похожи, как брат и сестра. Михаил был примерным отцом и мужем, пока в Сети не появились его фото с новой возлюбленной — автором YouTube-канала «Прокрастинатор» 31-летней Милой Рубинчик.

Что произошло в, казалось бы, крепком союзе Михаила и Лены, не известно. Но журналист не раз делился, что встретил настоящую любовь и до третьей жены не знал о подобных чувствах. Связав себя узами брака в 2018 году, Михаил и Мила ни разу не поссорились. Может быть, потому, что третья жена ведущего посвятила свою жизнь психологии? Хотя психологом Рубинчик стала только два года назад, получив диплом Московского института психоанализа.

«Девять из десяти мужчин недовольны своими отношениями. Вы больше не будете стесняться девушек и бояться строить с ними отношения. Потому что ровно за 6 дней вы научитесь ими управлять», — обещает звездный психолог на своих курсах.

Первое образование Милы — институт телевидения и радиовещания, что также было близко ее звездному супругу.

Тележурналист и основатель проекта «Бессмертный полк» познакомился с третьей женой на одном из мероприятий. Блондинка ведет популярный блог и создает методики обретения жизненных целей. Мила предлагает также психологическую помощь при депрессии и прокрастинации. Одним из популярных видеокурсов вдовы известного телеведущего был курс — «Инструкция по управлению женщиной».

Михаил Зеленский шутил, что ему легко и свободно со своей третьей супругой, поскольку есть инструкция по эксплуатации.

Пара любила экзотические страны и активный отдых. Два года назад примерно в это же время Михаил и Мила были в Мексике, годом спустя — на Кубе, а в этот раз отправились в Доминикану.

Сразу после трагедии Мила Рубинчик удалила все посты со своей страницы в Instagram и не выходит на связь. Понять ее не сложно. Их счастье длилось всего четыре года…

Известно, что до встречи с Михаилом Мила была замужем. От первого брака у нее есть дочка Милана школьного возраста.

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