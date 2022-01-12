«На тебе сошелся клином белый свет»: что при жизни говорил Зеленский о красавице-жене Рубинчик

Известие о скоропостижной смерти Михаила Зеленского стало полной неожиданностью для многих. Никто из близких бывшего ведущего программы «Прямой эфир» не мог и предположить, что сильный и здоровый на вид мужчина так рано уйдет из жизни, да еще и из-за инсульта. Страшный приговор — как гром среди ясного неба. А ведь Михаилу было всего 46 лет.

При жизни о своей третьей жене Миле Рубинчик телеведущей всегда отзывался с любовью. «На тебе сошелся клином белый свет», — ворковал с возлюбленной Михаил. «Я бы сказала, нас заклинило», — шутя отвечала Мила. Этими нежными переписками они делились в Instagram.

И вот теперь в свои 39 лет Мила Рубинчик стала вдовой. Общих детей у пары не было. Но Михаил успел испытать радость отцовства. У него остались две дочери от предыдущих отношений, у жены телеведущего также есть ребенок.

Напомним, что Михаил Зеленский скончался от инсульта в Доминикане. Там он отдыхал вместе со своей третьей женой Милой Рубинчик. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела покойного на родину.

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