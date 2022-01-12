«Двое из ларца, одинаковых с лица! Ну копия Аршавин»: как сейчас выглядит старший из сыновей Барановской от футболиста

Андрей Аршавин ушел из семьи, когда его теперь уже бывшая жена была беременна третьим ребенком.

Юлия Барановская, оставшись, по сути, одна с тремя детьми, сама сделала себе имя на ТВ. Хотя многие сейчас критикуют популярность телеведущей, утверждая, что если бы не Андрей Аршавин и их яркий разрыв, едва ли она смогла бы построить такую успешную карьеру. Сама Барановская на такие измышления не реагирует. У телеведущей плотный съемочный график, у нее едва находится время, чтобы просматривать нелепые заголовки в прессе.

Барановская ведет несколько программ: шоу «Мужское/Женское» с Александром Гордоном, «Модный приговор» с Эвелиной Хромченко и Александром Васильевым. Также она частый гость на фестивалях и светских мероприятиях.

Особое внимание Юлия старается уделять семье и близким. У нее есть трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Долгое время спортсмен не общался с детьми, полностью забыв о своих отцовских обязанностях. Однако когда Андрей все-таки захотел наладить контакт с отпрысками, Барановская препятствовать не стала и даже наоборот, всячески потворствовала бывшему мужу. На этом фоне в прессе возникли слухи, что Юлия сошлась с футболистом. На что телеведущая ответила довольно резко, уточнив, что с Аршавиным видятся только ее дети, а она сама остается в стороне от этих встреч.

Старший из сыновей Андрея Аршавина и Юлии Барановской — Артем, которому в этом году исполнится уже 17 лет , — возмужал и превратился в настоящего красавца. Поклонники телеведущей уверены, что в будущем юноша разобьет не одно девичье сердце. Многие фанаты и вовсе считают, что внешне первенец теледивы пошел в отца, правда, природа наградила его высоким ростом и обаятельной улыбкой. Тут не поспоришь, Артем лучшая версия своих звездных родителей.

«Двое из ларца, одинаковых с лица! Ну копия Аршавин», «Какой красавец у Юли вырос в семье», «Хороший паренек, сразу видно, добрый и душевный», «А может, и хорошо, что Аршавин бросил семью, зато Юля воспитала достойно, мальчик добрый, не звездный», «Умненький и приятный на вид юноша», «У мамы есть надежный тыл — сын всегда рядом», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!