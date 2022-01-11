«Юлии пришлось вынести сор из избы»: Низовская оценила карьерный успех Барановской

Актриса считает, что без истории с Аршавиным ныне популярная ведущая не попала бы на телевидение.

Актриса сериалов «Солдаты», «Склифосовский», «Молодежка» и многих других Серафима Низовская когда-то училась в одной спортивной школе и дружила с будущей звездой футбола Андреем Аршавиным.

В новом интервью 40-летнюю артистку спросили, общается ли она сейчас со скандальным спортсменом. Серафима ответила, что нет, — ей приходится следить за жизнью Андрея из прессы.

«Он стал отличным футболистом, вокруг много женщин, которые после расставания мстят и играют на его имени, — прокомментировала Низовская «Экспресс-газете». — Взяли бы на телевидение Юлию Барановскую без звонкого имени Андрея? Была бы она нужна кому-нибудь? Конечно, это плохо, что мужчина не общается с детьми, не помогает. А Юлии, чтобы прославиться и разбогатеть, пришлось вынести сор из избы. Зато она стала тем, кем стала…»

Актриса отметила, что у каждого человека есть шанс прийти к деньгам и славе, но не каждый способен воспользоваться им и прийти к успеху.

Напомним, Андрей Аршавин девять лет жил в гражданском браке с Юлией Барановской. Она родила ему троих детей, но женился футболист в итоге на другой. После расставания со спортсменом женщина вернулась из Лондона в Москву и начала карьеру телеведущей.

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