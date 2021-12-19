Стройная блондинка с ангелоподобной внешностью! Как выглядит 19-летняя дочка Климовой от ювелира Хорошилова

У 43-летней Екатерины Климовой четверо детей от трех разных мужей: старшая Елизавета появилась на свет, когда актриса жила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновей Матвея и Корнея она родила от Игоря Петренко, а младшую дочку Беллу от Гелы Месхи. Себя Екатерина называет очень строгой и требовательной мамой. Так, к примеру, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» считает, что уроки и успеваемость в школе на полной ответственности детей.

Кстати, старшая дочка Екатерины Климовой после окончания Ломоносовской школы поступила в МГУ. Она выбрала факультет журналистики. Эта же стезя прельстила и наследницу Дмитрия Маликова. Стефания училась в МГИМО и стала заниматься собственным бизнесом — брендом авторской одежды.

Дочка Екатерины Климовой в свои 19 лет на именитую маму ни чуть не похожа. Она не грезила о карьере артистки. И даже, наоборот, отказалась от театрального вуза. Хотя имея таких родственников вполне могла бы попасть в театр или сняться в кино. Сама Климова в одном из интервью призналась, что ее старшая дочь, видя всю изнанку этой сложной профессии, поняла, что актерство — не для нее. Мама девочки часто отсутствовала дома: съемки, репетиции и гастроли. Не каждому такой плотный график будет по душе.

Лиза Хорошилова может похвастаться ангелоподобной внешностью. Свой природный темный оттенок волос дочка актрисы сменила на более светлый, поэкспериментировав с имиджем. Елизавета стала блондинкой. Звездная мама таким метаморфозам не препятствовала. Климова считает, что ее дочь вполне взрослая.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.