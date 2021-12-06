«Все бытовые моменты на мне. На ней заботы о себе»: Градский оберегал молодую жену от лишних тревог

Марина Коташенко была за мужем, как за каменной стеной.

В одном из своих последних интервью Александр Градский признался, что его вторая половинка мало чего смыслила в житейско-бытовых вопросах. Все эти моменты музыкант взвалил на свои плечи. Певец не хотел посвящать молодую жену во все тонкости супружеской жизни, оберегая ее тем самым от лишних забот и тревог.

Главная задача любимой, как считал артист, заключалась в том, чтобы она позаботилась о себе, их общих детях ну и сходила по магазинам. Все остальное Александр Борисович мог сделать сам. Разумеется, Марина Коташенко окружала заботой и любимого мужа.

Сам певец обмолвился, что у него был любимый свитер, который он носил больше десяти лет. Даже рукава успели поистрепаться. Так, Марина поставила замшевые заплатки, ловко используя нитку и иголку. Получается молодая жена Александра Градского была хорошей мастерицей и с домашними хлопотами справлялась неплохо. Несмотря на свой молодой возраст, как говорит певец, Марина стала замечательной матерью.

Именно она уговорила мужа завести двоих детей. Теперь после смерти музыканта вдове Александра Градского придется самой воспитывать своих мальчиков: семилетнего Сашу и трехлетнего Ванечку.

«Все общие бытовые моменты на мне. На ней заботы о себе, о детях, о магазинах каких-то. Но мне это не стоит никакого труда. По Интернету заказал, позвонил — и все привезут домой», — говорил Александр Градский в беседе с Wday.ru.

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Его не стало 28 ноября. Певец оставил приличное наследство своей семье. Поговаривают, что незадолго до смерти Градский женился на Марине Коташенко, хотя до этого все 17 лет они жили в гражданском браке.

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