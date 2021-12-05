«Я далеко не вечен… Человек внезапно смертен»: горькие мысли Александра Градского, ставшие для него пророческими

В своих интервью Александр Градский не раз говорил о том, что он, как и самый обычный человек, боится смерти. Мэтр утверждал: он бы хотел, чтобы все произошло быстро. Так по сути и вышло. Смерть артиста стала полной неожиданностью для его коллег, семьи и поклонников. Однако в свои 72 года музыкант задумывался над тем, как будут жить его близкие, когда его самого не станет.

Александр Борисович был уверен, что еще задержится на земле, успеет подготовить молодую жену к своему уходу. Однако этого шанса он не получил. Марина Коташенко осталась одна с двумя маленькими детьми на руках: семилетним Сашей и трехлетним Ванечкой. Теперь ей самой придется заботиться о сыновьях.

Говоря о своей молодой жене Александра Градский не скрывал, что он значительно старше ее. Певец чувствовал свою ответственность перед любимой. Всегда хотел подавать ей только положительный пример. К тому же, многие бытовые вопросы музыкант решал сам, не допуская к ним молодую жену. Градский понимал, что когда его не станет, Марине придется взять бразды семейной жизни в свои руки. Но надеялся, что еще успеет побыть с ней рядом. Однако этого не вышло.

«Женщина моложе может взять с мужчины пример — и положительный, и отрицательный. И надо постараться дать ей положительный. Если она на 30 лет тебя моложе, как у нас, то заведомо чего-то не знает в жизни. Марина до сих пор про какие-то вещи не в курсе, да ей не особо и надо. Зачем, когда есть я и могу с ними справиться?» — говорил при жизни Александр Градский, даже не представляя, что он так внезапно оставит свою семью.

Можно сказать, что горькие мысли Александра Борисовича о смерти в каком-то плане стали для него пророческими. «Человек внезапно смертен», — повторял любимую цитату певец.

«Я далеко не вечен, и ей придется этим заниматься. «Человек внезапно смертен», — говорил Воланд. Но у нее будет достаточно большой люфт, за который она сможет разобраться. Моя предыдущая супруга тоже почти не работала, пока были вместе, но, когда мы разошлись, она прекрасно научилась все делать. Теперь у нее замечательная работа, и она справляется с ней весьма успешно. Это только кажется, что женщины без мужчины ничего не могут. Могут. Если ты хоть немного подготовил человека, он сам во всем разберется», — подметил Александр Градский в беседе с Wday.ru.

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